Cod galben de inundații în 11 județe: Risc de viituri rapide și depășirea cotelor de atenție

Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale și creșteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Județele afectate sunt Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Harghita, Mureș, Suceava, Neamț și Bacău.

Bazinele hidrografice în atenție sunt Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Moldova și Bistrița, inclusiv afluenții lor.

Sursa: hidro.ro

Între orele 10:00 – 23:00, 15 județe ale țării se află sub alertă Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină.