METEO. Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în vestul țării

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme rea, pentru zone din două județe, pentru sâmbătă seara. Populația a fost atenționată prin sistemul Ro-Alert.

Zonele vizate de atenționarea meteo sunt: județul Arad- Curtici, Macea, Zimandu Nou, Zăbrani, Iratoșu, Șofronea, Păuliș, Dorobanți, Frumușeni, județul Timiş: Mașloc;

Sâmbătă, începând cu ora19:26, până la ora 20:00, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h), grindină de medii dimensiuni (2…4 cm).

A fost emis mesaj de avertizare a populației din zona vizată prin sistemul Ro-Alert, de către IGSU.