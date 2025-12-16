Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun pe Magistralele 1 și 3

Spiritul sărbătorilor ajunge și în subteranul Bucureștiului. Metrorex anunță că metroul lui Moș Crăciun circulă în această perioadă pe Magistralele 1 și 3, spre bucuria pasagerilor.

Trenul special are decorațiuni de Crăciun și oferă o atmosferă diferită pe traseele zilnice ale transportului public. Inițiativa se alătură luminilor și ornamentelor care împodobesc Bucureștiul la suprafață, în această perioadă festivă.

Reprezentanții Metrorex precizează că decorarea trenurilor reprezintă un gest simplu, dar cu impact pozitiv asupra călătorilor. Chiar și în drumurile obișnuite spre serviciu sau la cumpărături, pasagerii pot simți magia sărbătorilor mai aproape.

Metrorex a publicat și un material video cu metroul lui Moș Crăciun, pentru a împărtăși atmosfera festivă cu publicul larg.