Restricții pe DN1 pentru lucrările la stația de metrou Paris

Metrorex a anunțat luni instituirea unor restricții temporare de circulație pe Drumul Național 1, în dreptul intersecției cu Strada Padina. Acestea sunt necesare pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou PARIS, parte a proiectului Magistrala 6 – 1 Mai-Otopeni.

„Pe sensul Ploiești-București circulația va fi restricționată la două benzi, iar pe sensul București-Ploiești se vor menține trei benzi de circulație”, precizează Metrorex. Compania avertizează că „în weekend pot apărea restricții suplimentare temporare pe ambele sensuri”, în funcție de necesitățile șantierului. Noile reguli de circulație pe această porțiune din DN1 se aplică începând de luni, 24 noiembrie.

Restricții în apropierea străzii Padina

Lucrările vizează construcția structurii stației, care implică intervenții în zona DN1–Strada Padina, precum organizarea șantierului, excavații, devieri de utilități și pregătiri pentru realizarea stației subterane de pe traseul M6.

Acestea se derulează cu avizele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Secția de Drumuri Naționale București. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, Corpul de Control al Primăriei Capitalei și Brigada Rutieră a Poliției și-au dat acordul pentru desfășurarea lucrărilor, precizează reprezentanții Metrorex.

Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție: „Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară”.

Magistrala 6, legătura directă cu Aeroportul Henri Coandă

Magistrala 6 este un proiect de utilitate publică și interes național și reprezintă una dintre cele mai importante extinderi ale rețelei de metrou. Noua linie va oferi o legătură directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă. Ea va deservi zone esențiale precum 1 Mai, Romexpo, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, cartierele și zonele comerciale de pe DN1. Linia va trece și orașul Otopeni.

Traseul va avea 14,2 km de cale dublă, 12 stații noi și va fi operată cu 12 trenuri noi. Scopul proiectului este de a conecta capitala la rețeaua de transport trans-european și de a înlesni accesul rapid la cel mai mare aeroport al țării.

Legături cheie pe traseul M6

Pe traseu, Magistrala 6 va avea corespondențe importante cu Magistrala 4 și Magistrala 1. Totodată, va deservi întregul pol expozițional Romexpo. De asemenea, linia va asigura acces rapid atât la Aeroportul Băneasa, cât și la Aeroportul Otopeni. Traseul urmează axa DN1 până la terminalele sosiri/plecări.