Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben pentru miercuri și joi, din cauza intensificărilor vântului.

Miercuri, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h. Local, intensificări ale vântului vor fi prezente și în restul teritoriului, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte se vor depăși 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă.

Joi, între orele 10 și 21, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, conform prognozei.

Meteorologii recomandă prudență și adaptarea activităților în aer liber, mai ales în zonele afectate de rafale puternice.