Prima pagină » Meteo » Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Meteorologii au emis cod galben pentru miercuri și joi din cauza intensificărilor vântului. Viteze de 50-80 km/h vor fi atinse local, iar oamenii sunt sfătuiți să fie prudenți.
Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe zone din țară
Gabriel Pecheanu
17 sept. 2025, 10:26, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben pentru miercuri și joi, din cauza intensificărilor vântului.

Miercuri, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h. Local, intensificări ale vântului vor fi prezente și în restul teritoriului, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte se vor depăși 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă.

Joi, între orele 10 și 21, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, conform prognozei.

Meteorologii recomandă prudență și adaptarea activităților în aer liber, mai ales în zonele afectate de rafale puternice.