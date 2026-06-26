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România intră într-o lună de foc. ANM anunță cum va fi vremea până la sfârșitul lui iulie

În luna iulie temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite, iar ploile vor fi reduse, potrivit prognozei pentru următoarele 4 săptămâni transmise vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
România intră într-o lună de foc. ANM anunță cum va fi vremea până la sfârșitul lui iulie
Laura Buciu
26 iun. 2026, 07:59, Știrile zilei
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Meteo: Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Prognoză meteo: Săptămâna 6 – 13 iulie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Conform estimărilor meteo, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 13 – 20 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 20 – 27 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

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