Septembrie 2025, a treia cea mai caldă lună din istorie: Temperaturile au depășit media în Europa și la Poli

Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună septembrie înregistrat vreodată pe Pământ. Temperaturile au fost mai ridicate în apropierea polilor şi în Europa de Est, conform datelor publicate joi de Observatorul European Copernicus şi citate de Le Figaro. Copernicus a mai anunţat că în 2025 s-a ajuns aproape de recordul stabilit în septembrie 2023.

Luna septembrie, cu o temperatură medie de 16,11°C, a fost cu 1,47°C peste perioada preindustrială (1850-1900), înainte ca vremea să înceapă să se încălzească în urma activităţii umane.

Cele mai ridicate temperaturi, comparativ cu măsurătorile care datează din 1940, au afectat părţi din Europa, ţările nordice şi Europa de Est, de la statele baltice până în Balcani. „În afara Europei, temperaturile au fost cele mai peste medie în Canada, părţi din Groenlanda, nord-vestul îndepărtat al Siberiei şi regiunile de coastă din apropiere, precum şi pe zone întinse din Antarctica”, a adăugat Copernicus.

Acest program ştiinţific al Uniunii Europene publică rapoarte meteorologice lunare pentru întreaga planetă, bazate pe analize care combină măsurători prin satelit, observaţii terestre şi modele climatice. Datele, care acoperă ultimii 85 de ani, permit măsurarea tendinţei de creştere a temperaturilor pe Pământ lună de lună.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, Copernicus a înregistrat precipitaţii deosebit de abundente în multe părţi ale Europei, de la Scandinavia până în Italia, Croaţia, Spania şi coasta de est a Mării Negre. În schimb, ţările de pe continentul american (Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia şi Uruguay), partea asiatică a Rusiei şi partea de nord a subcontinentului indian au cunoscut o lună septembrie mult mai secetoasă decât de obicei.