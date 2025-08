Și dacă n-a murit, Dumnezeu, și bunul simț, ne învață că omul ăla trăiește. Nu știu, poate învie, poate, știu eu. Am zis acest lucru, deoarece am constatat că s-ar fi întrunit la Palatul Victoria un comitet interministerial, sigur, sub protecția lui Ilie Bolojan, de pregătirea funerariilor lui Ion Iliescu.