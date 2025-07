Ion Cristoiu: Echipa de comunicare publică a lui Ilie Bolojan pare a fi cea care a dus dezastruoasa campanie electorală a lui Nicolae Ciucă

Premierul Ilie Bolojan a ținut o nouă conferință de presă, a nu știu câta. Eu am și pierdut șirul numărătorii de când a fost instalat ca premier. Vă mărturisesc în deplină sinceritate că nu am urmărit-o și nici măcar n-am citit stenograma.

Am spicuit din știri. De ce? Pentru că de la un cap la altul a fost o inutilitate, o prostie. O să vă spun și de ce.

Măsurile de austeritate, care, sigur, nu le pun la îndoială, sunt necesare, aparțin acelor fapte ale vieții care nu pot fi îmblânzite, contracarate cu vorbe. Oricât ne-am duce noi la văduvă, la înmormântare și i-am spune că soțul ei a fost cel mai tare din lume și că ne pare rău și o mângâiem și că plângem împreună cu ea, până la urmă, nimic din ceea ce facem noi, nici măcar, nu știu, florile pe care le ducem la înmormântare sau lumânările nu reușesc să micșoreze cazul.

Măsurile de austeritate arată, presupun o scădere a nivelului de trai. Gata, aici omul este atins la buzunar, da? Toți. În aceste condiții nu ai cu ce să-i explici, ce să îmblânzești, ce poți să faci, adică ce vorbe poți să spui?

Această nechiobie au avut-o comuniștii, în speță regimul Ceaușescu. Bă, ce frumos era, se iluziona Ceaușescu cu viitorul de aur al României și ne vorbea, și ne vorbea, și ne vorbea, și în timpul ăsta, nu știu, nu se găsea lapte.

Încă o dată există anumite decizii politice care nu pot fi contracarate în efectul lor cu propagandă, pentru că ceea ce face Ilie Bolojan, sub puterea unei echipe de comunicare de la guvern, este ceea ce a făcut și Nicolae Ciucă în acea dezastruoasă campanie. Mă uitam și nu-mi venea să cred, se poate scrie o carte despre prostiile, incoerența și mediocritatea campaniei electorale a lui Nicolae Ciucă. Și, sigur, aceeași echipă l-a nenorocit pe Crin Antonescu și cred că aceeași echipă îl nenorocește pe Bolojan.

Unui om căruia îi iei din banii lui zilnic nu poți să-l convingi că e bine că i-ai luat. Nu știu, asta este o mare problemă.

Este o nebunie și e clar că e o strategie de comunicare. Sper că nu o face Ioana Ene Dogioiu, dar e clar echipa lui Ciucă și apoi a lui Crin Antonescu, pentru că toți ministrii se ocupă de dimineața până seara să ne explice nouă măsurile. Ministrii, premierul, guvernul trebuie să se ocupe de administrarea acestor măsuri. Pentru că ele, dacă nu sunt bine administrate, nu sunt bine conduse, se duce dracului tot. E unul de la Sănătate, despre care am înțeles că a fost secretar de stat și mi se pare că e pus de PSD. E groaznic. Nu există zi să nu apară la televizor, să nu apară în presă că el va mânca cu bolnavii, că el se duce și stă cu directorii.

Nu mă interesează astea. Sunt niște naivități de comunicare, din acestea de 2 lei, da? Vine un șef de companie și spune că el își taie din salariu. Păi bă, dacă el își poate permite să-și taie acum, de dragul patriei, înseamnă că câștiga prea mult, pentru că eu nu mi-aș tăia din salariu.

Mâine o să vină demnitarii și o să-și taie mădularul, o să ne anunțe, ca să nu mai facă amor, că dacă facă amor trebuie să se spele și dacă se spală, trebuie să consume apă și dacă se șterg, trebuie să consume prosop și prosopul va merge la mașina de spălat și acolo se va pune detergent și în felul acesta se poluează mediul.

În plus, la Ilie Bolojan este o problemă. Omul n-are carismă. Am înțeles că e bun administrator. În aceste condiții, d acă ai tărtăcuță și ai echipă, îți spune, băi, stai liniștit, administrează, ocupă-te. El face invers. Traian Băsescu făcea, dar el avea talent. Deci dacă la Ilie Bolojan e ceva la care nu are talent, este cel de comunicare publică. Nu are carismă. E beton, lemn beton, stâlp de electricitate din care s-au scos firele.