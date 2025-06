Ion Cristoiu: Peste 30 de parlamentari din Opoziție trec de partea Puterii

Tocmai când mă întrebam dacă Donald Trump va declanșa chiar un război, dacă nu chiar un război mondial, am înțeles că nu s-a decis încă. Depinde cum doarme, cum scrie pe rețeaua lui socială, depinde cum sughiță, dacă are colici, că na, el așa ia deciziile politice, trece așa o muscă, zice, gata. Deci cazul Donald Trump îl clasăm la diliu, punct.

Și, dom’le, când mă întrebam dacă intră sau nu intră, dacă sprijină sau nu Israelul, dacă medicul lui Netanyahu, în afară de Realitatea TV, unde a dat un interviu – știți că cel mai mare specialist în acest război în Teheran este medicul, unul care zice că e medicul lui Netanyahu. Eu vreau să le spun, Netanyahu suferă de prostată, deci, mă gândesc așa, știți că Ferdinand a murit pentru că doctorul lui nu a avut curaj să-i vâre degetul în fund. Medicul ăsta îi vâră degetul în fund lui marele Netanyahu sau nu? Trebuie să verifice dacă are cancer la prostată sau nu.

Și am auzit, am primit și am citit că aproximativ 30 parlamentari neafiliați, foști membri S.O.S. România și POT au decis, miercuri, să formeze Alianța Întâi România, alianța cu A mare. Deci, analfabeții din politică au o boală, literele mari. Și apoi mai există o chestie: România asta, numele României așa. Păi toată lumea a făcut Pro-România, Întâi-România, ăia șmecherii PSD, PNL, au făcut tot așa. Toate sunt numa’ „Alianța cu România”.

Și fiți atenți, e pol suveranist cu viziuni europene. A vorbit vice-liderul grupului parlamentar de la Senat al S.O.S. România, Dorin Silviu Peta, și a adăugat că scopul nostru este pol suveranist, dar cu viziuni europene. „Noi dorim să salvăm țara”, băi, oameni buni. El a adăugat că membrii alianței din care face parte sunt dispuși să susțină viitorul guvern, dacă acestea vor lua măsuri radicale pentru dezvoltarea economiei românești. Și dă-i măsuri, dă-i măsuri radicale, stimați telespectatori.

Dacă era un moment în care mișcarea suveranistă putea să se sfârșească în caricatură, este constituirea acestui grup, pol suveranist cu viziuni europene. Exista un partid, se numea Partidul Progresist Moderat în limitele legii, avea și candidat.

Hai să fim serioși. Este o șmecherie, sunt niște băieți care au fost plasați de servicii în aceste partide, două partide, pentru că nu poți zice pol suveranist cu viziuni europene. Este o imbecilitate. Este așa un fel de tochitură din acestea, o vomă. Este o vomă politică, da. Dar, în esență, stimați telespectatori, acest grup, care fie că au fost atrași, cumpărați de băieți de sistem, fie că au fost plătiți de sistem, este grupul parlamentar al președintelui Nicușor Dan. Pentru că și el va fi al puterii. Ne îndreptăm spre o țară unde nu va mai fi opoziția, unde va fi Marea Adunare Națională. Parlamentul va deveni Marea Adunare Națională.

George Simion, nu știu, se războiește cu Ursula, Partidul Oamenilor Tineri gâfâie și el, S.O.S. este gata și s-a format partidul, grupul din 30 de inși care sprijină orice guvern care face reformă. Adică, de fapt, sunt și ei pro-europeni. Deci, așa zisa putere pro-europeană și mai vin și ăștia.

Păi, PSD, PNL, USR, UDMR și încă 30 de inși, păi s-a rupt gâtul României. Deci, practic, Parlamentul României devine Marea Adunare Națională, sigur, condusă de tovarășul Nicușor Dan.