Ion Cristoiu: Prin respingerea sesizării la legea Vexler, Sistemul i-a dat un semnal lui Nicușor Dan: Stai în banca ta, nu ești președintele românilor, ești președintele nostru!

Curtea Constituțională, în noua ei formulă, de fapt, nu este înnoită total, dar condusă de o persoană cântată de presa tefelistă ca fiind cea mai tare din lume, a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan în legătură cu caracterul anticonstituțional al legii Wechsler.

Sincer să fiu, această decizie m-a surprins din două motive. Unul, Nicușor Dan a avut dreptate și are dreptate, în legătură cu această lege, este o lege criminală, poate s-o aprobe și ONU, și Comisia Europeană, și planetele galaxiei reunite sub conducerea cuiva, eu voi susține și în fața plutonului de execuție că în România nu există antisemitism, că așa zisul pericol al fascismului este o născocire și o exagerare de tip bolșevic pentru abate atenția de la marile pericole care amenință România.

Și, în consecință, de asta am și sprijinit gestul lui Nicușor Dan, care nu-mi este simpatic din niciun punct de vedere. Eu nu l-am votat, doarece nu am fost la vot la ambele tururi deci în acest punct de vedere nu am nici tristeți, nici bucurii că el a ajuns președinte, dar textul era magistral și pleca de la o realitate.

Această lege Wechsler care a fost susținută de Partidul Social-Democrat cu deosebire, deputatul Wechsler fiind un apropiat al PSD-ului, chiar după vremea lui Dragnea. Și, repet, te-ai fi așteptat ca la un asemenea text, pentru că, ti-am zis, principala obiecție era faptul că era făcută cu fundul. Nu știu dacă neapărat cu fundul lui Wechsler, că tot fund e. Dar era făcută prost.

Acum, trecută, va da nas și la tot felul de abuzuri și va crea în România niște dificultăți care de-asta ii mai lipsea acum regimului, când sunt atâtea probleme pe care românii trebuie să le îndure din punct de vedere al vieții cotidiene, încât asta mai lipsea acum să vină ăștia de la Parchet și să vâneze faptul că cineva a existat pe lumea asta, Cornel Zelea Codreanu.

În al doilea rând, m-a surprins pentru că este o sesizare făcută de președintele României, nou președinte al României, un președinte pe care l-a spus că e de dreapta, că Nicușor Dan, poate, contrar a unor diversiuni, păreri diversioniste, chiar a crezut în această plângere, în această sesizare, deoarece în conferința de presă pe care a susținut-o împotriva gestului normal de președinte al tuturor românilor pe care l-a făcut Nicușor Dan, s-a năpustit mașinăria useristo-penelistă din Tefelistă, să zicem, din România.

La ora actuală s-a creat un nou pol de putere, el este întruchipat de aripa useristă din PNL, condusă de Ilie Bolojan, din USR și din șoriceii și unii și în șobolani, sau șobolanele pe care le știm de prin anii 90, care întotdeauna când apare un nou președinte de dreapta vor neapărat ca acel președinte să fie un fel de Codruța Chioveși cu fustă.

Eșecul este major și cu consecințe incalculabile pentru Nicușor Dan, pentru că dacă la un asemenea gest normal de președinte al tuturor românilor îi se dă peste degete, vă imaginați când vor fi și alte decizii și alte mișcări, alte acte ale președintului. Eu cred că sistemul a ținut neapărat să-i dea o lecție lui Nicușor Dan, lecția de genul stai în banca ta, că noi de aia te-am pus președinte, ca să stai în banca ta și probabil, acum nu-mi dau seama, din aceasta Nicușor Dan trebuie să înțeleagă un lucru, ca să călărească sistemul nu e așa de ușor și că ar fi bine să fie mult mai prudent în deciziile sale, chiar când sunt corecte, și să încerce să călărească el sistemul. Deocamdată sistemul i-a dat o lecție și a zis, bă, noi ți-am zis să stai în banca ta, nu să faci tu ce crezi tu că e bine pentru români.