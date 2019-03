A doua formaţiune care anunţă susţinerea necondiţionată faţă de referendumul propus de preşedinte: Vrem să-l punem în aplicare şi pe cel din 2009

Liderul USR-PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, vineri, la Sibiu, că Alianţa va susţine un referendum pe teme de justiţie, care ar putea fi propus de preşedintele Klaus Iohannis, iar când vor avea majoritate parlamentară, vor aplica şi referendumul din 2009, cu 300 de parlamentari.

Întrebat dacă va susţine un referendum propus de preşedintele Klaus Iohannis, pe teme ce ţin de justiţie, Dacian Cioloş a declarat, la Sibiu, într-o conferinţă de presă, că membrii USR-PLUS se vor implica în acest demers.

„Ne vom implica foarte mult în acest demers. Noi l-am susţinut de la început şi am susţinut acest lucru pentru că fundaţia, punctul de plecare al proiectului nostru este acesta: să dăm la o parte incorectitudinea şi corupţia şi să construrim pe baze noi (...) Este mometul ca românii să spună clar că aceste valori, cinstea şi corectitudinea, sunt ale României”, a spus Cioloş.

Potrivit acestuia, referendumul care să aibă loc în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare este o alegere bună.

„Nu putea fi găsit un moment mai bun pentru referendum decât odată cu alegerile europarlamentare, pentru că acest referendum cheamă românii să susţină o idee ce a fost susţinută de cel puţin doi ani în stradă, dar şi de instituţiile europene, în relaţie cu guvernul PSD, care nu a găsit ceva mai bun decât să atace justiţia”, a mai spus Cioloş.

Întrebat, de asemenea, ce rost are consultarea populaţiei, dacă un referendum validat cu participarea a peste 50% plus unu nu a fost aplicat, Dacian Cioloş a spus că şi acesta va fi pus în aplicare „când com avea majoritatea parlamentară”.

„O să îl punem noi în aplicare când vom avea majoritatea parlamentară şi sper să avem şi o majoritate cu care să modificăm şi să îmbunătăţim Constituţia şi cu acele prevederi legate de organziarea şi funcţionarea Parlamentului şi cu un raport mai clar al puterilor în stat (...) Ne asumăm acest lcuru: să introducem şi această prevedere: Parlament cu 300 de parlamentari, dar şi principiul cinstei, al onestităţii atunci când vorbim de funcţii publice. Noi în USR – PLUS nu avem nevoie de MCV şi de Comisia Europeană sau de Uniunea Europeană ca să ştim că cinstea şi corectitudine sunt valori ale românilor”, a mai spus Daian Cioloş.

Despre un Parlament unicameral, lucru validat prin referendumul din 2009, dar neaplicat până în prezent, Dacian Cioloş a spus că „acest lucru merită o dezbatere mai amplă”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că este aproape hotărât să organizeze un referendum pe data de 26 mai, când vor avea loc alegerile europarlamentare, şi alături de echipa de la Cotroceni lucrează foarte intens la acest lucru.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.