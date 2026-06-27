Abrudean atac la PSD: „A dărâmat Guvernul și acum vrea cec în alb. România riscă banii din PNRR”

Abrudean, atac la PSD în plină criză politică: „Nu putem da un cec în alb unui partid care a ales să lase interesele pe locul 2”

Mircea Abrudean acuză PSD că a „încălcat protocolul de guvernare” și că a decis să dărâme Guvernul din care făcea parte, în loc să își asume guvernarea „din primul moment”. Liberalul susține că soluția pentru ieșirea din blocaj nu poate fi un acord fără garanții pentru social-democrați, ci un „Acord pentru România”, care să includă prioritățile următoarei perioade.

„Câteva realități pe care nimeni nu le poate nega: PSD a încălcat protocolul de guvernare și tot PSD a decis să dărâme Guvernul din care făcea parte. PSD ar fi putut să își asume guvernarea din primul moment, dar a preferat să lase să se epuizeze alte soluții, doar-doar vom fi nevoiți să acceptăm orice variantă”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Liderul liberal spune că tabloul politic actual arată că partidele nu își permit să ofere PSD „un cec în alb”.

„Aceasta este tabloul politic în care ne aflăm, iar realitatea este că nu ne putem permite să dăm un cec în alb unui partid care a ales să nu fie un partener onest și să lase interesele României pe locul 2”, afirmă Abrudean.

Potrivit acestuia, soluția ar fi asumarea unui acord politic mai larg, care să prevadă clar prioritățile pentru perioada următoare.

„De aceea am venit cu soluția unui Acord pentru România care să prevadă clar prioritățile pentru următoarea perioadă, fără de care țara noastră va pierde banii din PNRR și orice urmă de credibilitate externă”, a mai transmis Mircea Abrudean.

Criza politică s-a adâncit după căderea Guvernului Veștea

Declarația vine în contextul în care negocierile pentru formarea unui nou guvern au reintrat în blocaj. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat în Parlament, după ce a obținut 189 de voturi „pentru”, sub pragul de 233 necesar pentru învestire.

După acest eșec, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a convocat vineri partidele pro-europene la Cotroceni, într-o nouă încercare de a debloca negocierile. Nicușor Dan a transmis că s-a revenit la „blocajul politic” pe care îl credea depășit, în timp ce PSD și PNL s-au acuzat reciproc de schimbarea pozițiilor în negocieri.

Pe masa discuțiilor sunt variante de guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul partidelor de dreapta, dar ambele formule depind de un acord parlamentar de sprijin.