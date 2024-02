Nemo: Prima întrebare. În România, Executivul e reprezentat de două instituţii: instituţia preşedintelui şi instituţia prim-ministrului. Eşti de acord să fuzioneze într-o singură autoritate executivă, preşedinte/premier, pe care să o votezi direct şi uninominal? A doua întrebare. Ai fost de acord să votezi electronic şi uninominal. Eşti de acord ca fiecare funcţie publică să aibă doar două mandate, fiecare mandat să fie de maximum 5 ani? Iar a treia întrebare: Eşti de acord ca pentru accederea în orice funcţie publică fiecare candidat să se înscrie cu un proiect-contract în baza căruia să fie evaluat anual de către cei care l-au votat? Şi acum să vedem răspunsurile. DA- 44%, NU-56%. Deci, nu vor un Hagi care să şi decidă. Vor un Hagi care să aibă idei, dar care să nu poată să le pună în practică.

Adrian Sârbu: Vor un Klaus Iohannis. Eu sunt foarte mirat de votul ăsta.

Hofi: Eu aş fi vrut să se unească. Eram pentru unirea funcţiilor preşedinte/premier, să fie unul singur, cum este şi în America.

Nemo: Repet, americanii nu au trăit în comunism. Nu ştiu ce înseamnă să ai un tătuc şi de ăla să depindă totul. Nu, românii vor control. Vor ca o instituţie să o controleze pe cealaltă.

Adrian Sârbu: Tu spui aşa: „domne, românii nu au încredere în Parlament pentru că e compromis”. Nu au încredere în Guvern şi atunci spui: „domne, mai bine să rămânem aşa”, cu două funcţii executive dintre care funcţia preşedintelui e o funcţie de control. Noi am arătat data trecută că funcţia preşedintelui e singura funcţie de putere din România. Hai să vă reamintesc de ce am ajuns aici.

Instituţia preşedintelui este o instituţie degeaba. Cheltuieşte sute de milioane şi dacă mai pui sutele de milioane pe care le cheltuieşte mascat prin SPP, care este un serviciu exclusiv în slujba preşedintelui, realizezi că noi cheltuim probabil pentru aceste două instituţii, undeva la un miliard de lei, pentru o instituţie care ar trebui să fie efectivă, executivă şi nu este. De ce? Ca să ne lăudăm noi cu o tichie de mărgăritar numită preşedintele-controlor? Nu e deloc preşedintele-controlor. În cazul lui Klaus Iohannis a fost preşedintele-chiulangiu. Şi-a abandonat din prima zi... e preşedintele al cărui palmares e egal cu nimic.

Cred că trebuie să te gândeşti, te rog, sigur, decizia îţi aparţine, că într-o viitoare schimbare a Constituţiei către care trebuie să mergem odată cu votul electronic, cu votul uninominal, noi trebuie să ne aşezăm după modelul american, singurul eficient. Evident, asta înseamnă că parlamentul nu se alege pe listă. Tu ai spus-o. Vrei să-l alegi direct. Evident, asta înseamnă că funcţiile principale executive nu se aleg pe listă şi în primul rând preşedintele. Dar cel mai important lucru este următorul: în momentul în care vei alege direct nu va mai fi preşedintele-arbitru. Vei fi tu arbitru.

Şi preşedintele este cel mai important executiv, cel mai capabil român din acel moment, de a derula un proiect de creştere a României, Românie care are nevoie azi de apărare şi nu e apărată, are nevoie de copii, nu populaţie, care să fie crescuţi şi educaţi. Nu se ocupă de asta. Şi, mai presus de toate, are nevoie de a-ţi administra banii tăi care, astăzi, sunt 130 şi ceva de miliarde de euro în buget, cu pensii, alocaţii, cu tot ce vrei, de a-ţi administra aceşti bani în interesul şi în folosul tău. Principiile Constituţiei sunt OK. Execuţia instituţiilor sau propunerile de execuţii nu sunt în regulă sau se dovedesc astăzi a fi desuete. Asta cred eu. Singurul arbitru într-o ţară în ziua de astăzi eşti tu, votantul. Şi din acest punct vedere nu ai nevoie să-l ai pe dl. Klaus Iohannis arbitru.

Un sondaj Mediafax-ZF-Aleph News dezbătut în ediţia de săptămâna trecută a emisiunii Ştiu pe ce lume trăiesc arată că 66% din cei 10.000 de respondenţi sunt de acord cu introducerea votului electronic şi 34 % împotrivă. Aceşaşi sondaj arată că 72% susţin ca toţi cei care ocupă funcţii publice să fie aleşi direct, uninominal, în timp ce 28% nu sunt de acord.

Rezultatele sondajului Mediafax-ZF-Aleph News:

În România, Executivul e reprezentat de două instituţii: instituţia preşedintelui şi instituţia prim-ministrului. Eşti de acord să fuzioneze într-o singură autoritate executivă, preşedinte/premier, pe care să o votezi direct şi uninominal?

DA - 44%

NU - 56%

Ai fost de acord să votezi electronic şi uninominal. Eşti de acord ca fiecare funcţie publică să aibă doar două mandate, fiecare mandat să fie de maximum 5 ani?

DA - 77%

NU - 23%

Eşti de acord ca pentru accederea în orice funcţie publică fiecare candidat să se înscrie cu un proiect-contract în baza căruia să fie evaluat anual de către cei care l-au votat?

DA - 90%

NU - 10%