Adrian Veștea, fotografie cu Nazare, „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”. Avertisment privind riscul ca România să ajungă la categoria „junk”

Într-o postare publicată pe Facebook, Veștea a precizat că discuțiile au vizat execuția bugetară de până acum, perspectivele următoarelor luni și măsurile care urmează să fie incluse în programul de guvernare. „Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului”, a scris acesta.

Totodată, Adrian Veștea a susținut că este nevoie de măsuri care să contribuie la relansarea consumului și la recâștigarea încrederii în economie, făcând referire la mesajele transmise de reprezentanții mediului de afaceri. Potrivit acestuia, perioada recentă de instabilitate politică a afectat România și riscă să producă efecte suplimentare dacă situația nu este clarificată rapid. „Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi”, a afirmat Veștea.

Riscurile Romaniei de retrogradare în categoria „junk”

Acesta a avertizat și asupra riscului ca România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating, apreciind că o astfel de evoluție ar avea consecințe asupra economiei, investițiilor și costurilor de finanțare ale statului.

„Imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu”, a transmis el. În finalul mesajului, Adrian Veștea a afirmat că nu intenționează să promită schimbări radicale. „Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară”, a concluzionat acesta.