Alegeri locale 2020. Reacţii dupa vot şi declaraţiile politicienilor după ce au votat

UPDATE ora 08:00. Ludovic Orban a ajuns la secţia de votare

Ludovic Orban a ajuns la sectia de vortare din Dobroeşti.

UPDATE ora 07:10. Gabriela Firea a votat

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a votat la ora 7.00, imediat după deschiderea urnelor.

”Am votat dis de dimineaţă şi mă bucur că am ajuns să fiu primul votant din aceasta secţie. Am votat cu gândul la toţi tinerii şi la toţi vârstnicii, ne dorim investiţii în infrastructura, combaterea poluării, investiţi foarte mari în scoli, cei mai importanţi sunt oamenii. De mâine la munca, ne câştigăm dreptul la muncă," a declarat Gabriela Firea la ieşirea de la urne.

Peste 70.000 de alegători au votat în primele 15 minute de la dechiderea urnelor.

Ce au votat românii?

Ce reacţii au fost după vot?

Iată ce au declarat politicienii