Alegeri parlamentare 2020. Daniela Şerban, candidat independent, Bucureşti: ”În ultimii patru ani, principala activitate legislativă a Parlamentului a fost să schimbe Codul fiscal”

Daniela Şerban, candidat independent în Bucureşti, pentru Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a vorbit despre despre birocraţia din România şi despre relaţia antreprenorilor cu ANAF-ul.

Daniela Şerban crede că schimbarea Codului fiscal de mai multe ori într-un an reprezintă cea mai mare problemă pentru antreprenori.

”În ultimii patru ani, principala activitate legislativă a Parlamentului a fost legată de acest cod. Există o analiză care arată că pe primul sunt modificările Codului Fiscal, urmează legile justiţiei şi dipă aceea sectorul financiar-bancar. Cu un Cod fiscal care se modifică de zeci de ori pe an, cine mai ţine pasul cu atătea declaraţii,” a declarat Daniela Şerban, într-un interviu pentru MEDIAFAX.

Aceasta a oferit şi soluţii care să ajute mediul de afaceri din România.

”Ar trebui vorbit despre predictibilitate. Trebuie agreat un Cod fiscal care să se menţină măcar un an, ca să ştim pe ce construim. După o criza sanitară, urmerază o criza economică. Orice manager financiar taie cheltuielile. Trebuie eficientizată administraţia publică şi trebuie reduse cheltuielile, acolo unde se poate.

Dar trebuie ca în Românai să se creze noi linii de afaceri pentru a fi aduşi bani la buget. În acest sens, am în programul meu politic două exemplu. Unul este legat de turismul de afaceri, pentru că în România nu există pe această hartă, iar în oraşele mari ar trebui să existe infrastructură pentru a organiza târguri, expoziţii, convenţii.

O a doua linie este legată de parteneriatul public privat. Această legislaţie trebuie regândită. Astfel, putem renaşte anumite zone din ţară,” a spus Daniela Şerban.

Referitor la stimulentul pe care România trebuie să-l primească de la UE, Daniela Şerban a propus să fie susţinute trei domenii forte.

”Eu am propus ca România să fie recunoscută pentru trei sectoare forte. Energia, agricultura şi digitaluiazare, pentru că noi nu ştim ce marge în România în acest moment, ce vrem să dezvoltăm în următorii 5-10 ani. Aceste trei sectoare îmbină avantajele competitive ale Românie şi au valoare adaugată foarte mare care crează PIB-ul, ar angrena foarte mulţi oameni şi ar fi o poveste de succes,” a precizat Daniela Şerban.

Daniela Şerban a explicat şi de ce România a ajuns să trăiască din imprumuturi.

”Pentru că nu am ştiut să gestionam ce am avut, pentru că România este o ţară bogată, cu multe resurse, cu independenţă energetică şi minţi creative, însă de-a lungul timpului a preferat să promoveze mai mult consumul decât investiţiile şi, ca în orice familie, dacă mai mult cheltui decât pui deoparte ajungi să nu îţi mai ajungă banii şi să te împrumuţi. Şi aşa am rămas, ca ţară, fără oameni, fără companii, fără investiţii, cu mult consum, care e pe termen scurt,” a adăugat Daniela Şerban.