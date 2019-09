Alianţa USR PLUS propune un pact cu celelalte partide pentru declanşarea alegerilor anticipate

Alianţa USR PLUS propune un pact politic pentru declanşarea alegerilor anticipate odată cu cele locale, deoarece este o soluţie care ar putea scoate România din criza produsă de actualul Guvern, care nu mai are susţinere.

„Alianţa USR PLUS propune un pact politic şi parlamentar pentru declanşarea alegerilor anticipate preşedintelui României şi partidelor parlamentare din Opoziţie. Pactul vizează declanşarea de alegeri anticipate în data de 6 iunie 2020, odată cu alegerile locale şi reprezintă dovada concretă a asumării şi reponsabilităţii cu care Alianţa USR PLUS abordează actuala criză politică din România”, se arată în comunicatul de presă transmis de USR-PLUS.

Liderul USR Dan Barna susţine că pactul are ca scop crearea unei foi de parcurs pentru a ajunge la acele alegeri anticipate fundamental necesare pentru ieşirea României din actuala criză.

„Este un pact prin care vrem să creăm o foaie de parcurs pentru a ajunge la acele alegeri anticipate fundamental necesare pentru ieşirea României din actuala criză. Guvernarea PSD nu mai are legitimitate şi nici o majoritate parlamentară care să o îndreptăţească să menţină în funcţie un guvern toxic, un guvern care ţine România blocată. Din această perspectivă, noi, Alianţa USR PLUS, propunem factorilor politici relevanţi în acest moment – actualului preşedinte al României, PNL, ALDE, UDMR, Grupul minorităţilor naţionale şi Pro România – acest pact politic şi parlamentar. În momentul în care vor semna acest pact pentru anticipate toţi liderii politici actuali, care spun de fiecare dată când sunt întrebaţi că sunt decişi să scoată ţara din criză, alegerile anticipate vor putea fi realizate”, a declarat Dan Barna, preşedintele USR şi candidatul USR PLUS la Preşedinţia României.

Alianţa invită toate partidele parlamentare să semneze pactul, dar şi moţiunea de cenzură.

„Pentru a fi posibilă organizarea de alegeri anticipate odată cu alegerile locale, partidele parlamentare semnatare ale pactului se angajează să semneze şi să voteze moţiunea de cenzură care să ducă la retragerea încrederii în Guvernul Dăncilă. La rândul său, dacă semnează pactul USR PLUS, preşedintele României se angajează să înainteze Parlamentului două propuneri de învestitură, iar parlamentarii partidelor semnatare se angajează să respingă cele două propuneri de învestitură”, mai transmite alianţa USR-PLUS.

