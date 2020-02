Alina Gorghiu comentează ironic decizia CCR privind desemnarea lui Orban ca premier: „Este moartea logicii juridice”

„Am auzit şi eu declaraţiile preşedintelui Curţii, domnul Dorneanu, din care am desprins că a existat un conflict între preşedinte şi Parlament, generat mai ales de declaraţii politice, înţeleg, ale premierului desemnat, în acelaşi timp preşedinte al PNL. Pentru mine este foarte greu de înţeles acest lucru. Am chiar emoţii, poate au contat şi declaraţii ale mele, ale colegilor mei, că şi noi am susţinut anticipatele şi tare mă tem că de acum încolo vom putea genera fără să vrem conflicte juridice de natură constituţională între preşedintele României şi Parlament. Dacă este aşa, este practic moartea logicii juridice". a spus Alina Gorghiu la RFI.

Senatorul PNL a adăugat că „vom avea până la urmă fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformistă. În niciun caz, România nu-şi permite să stea pe loc, cu un Guvern interimar până la alegerile la termen".

Totodată, Gorghiu exclude un eventual Guvern de uniune naţională: „Excludem orice Guvern de uniune naţională, excludem varianta asocierii cu PSD, în orice fel de context sau situaţie şi acest lucru mă determină să cred că merită luptat pentru varianta alegerilor anticipate până în ultima secundă în care vom vedea că acestea nu mai sunt posibile, dacă ele nu vor mai fi posibile. Altfel, asocierea cu PSD, Pro România e o asociere exclusă pentru PNL".

Senatorul PNL a precizat că Ludovic Orban poate fi propus premier în continuare: „Desigur! La cum am văzut comunicatul şi la declaraţiile pe care le-a dat domnul Dorneanu şi la cum ştim şi noi Constituţia, atributul desemnării premierului aparţine preşedintelui".

Curtea Constituţională a stabilit, luni, cu majoritate de voturi, că există conflict juridic de natură constituţională între Preşedinţie şi Parlament din cauza desemnării lui Ludovic Orban în funcţia de premier de către şeful statului Klaus Iohannis.

