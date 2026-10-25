Prima pagină » Politic » Ambasada SUA la București, mesaj de Ziua Armatei României: Militarii americani și români lucrează pentru securitatea flancului estic al NATO

Ambasada SUA la București, mesaj de Ziua Armatei României: Militarii americani și români lucrează pentru securitatea flancului estic al NATO

Ambasada SUA la București a transmis un mesaj de Ziua Armatei României, în care a anunțat că militarii români și americani colaborează pentru apărarea flancului estic al NATO.
Ambasada SUA la București, mesaj de Ziua Armatei României: Militarii americani și români lucrează pentru securitatea flancului estic al NATO
Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest﻿/ Facebook
Maria Nițu
25 oct. 2026, 11:08, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis duminică un mesaj cu prilejul Zilei Armatei României, în care a salutat militarii români și parteneriatul de apărare dintre cele două țări.

În mesajul publicat cu această ocazie, Ambasada SUA a scris că militarii americani și cei români colaborează pentru a asigura securitatea flancului estic al Alianței, prin exerciții comune.

„Astăzi, salutăm Armata României și parteneriatul de apărare construit pe încredere și pe angajamentul comun față de NATO”, a transmis Ambasada SUA la București pe Facebook.

„Prin exerciții comune și instruire, militarii americani și cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranța flancului estic al Alianței. Stronger Together”, se arată în mesajul publicat de ambasadă.

Nicușor Dan, de Ziua Armatei României: Vom avea un buget solid pentru apărare

Președintele României, Nicușor Dan, a participat duminică, 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”.

Acesta a susținut un discurs despre apărarea României și importanța militarilor români.

„Armata este o instituție simbol a României și deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea are nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită”, a declarat Nicușor Dan.

„Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile familiei europene. O țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO”, a afirmat șeful statului.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan sare în apărarea șefului ei în războiul cu vicepreședintele ANCOM, care îl acuză pe fostul premier că minte în scandalul „200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe”
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport
Legături suspecte între România și reclame electorale înșelătoare din Serbia, descoperite înainte de alegerile din țara vecină
Libertatea
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor