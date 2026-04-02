ANI: Toni Greblă, în conflict de interese după trei ordine prin care și-a majorat salariul la AEP

Fostul președinte al Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a fost declarat de Agenția Națională de Integritate în conflict de interese administrativ și în stare de incompatibilitate.
ANI: Toni Greblă, în conflict de interese după trei ordine prin care și-a majorat salariul la AEP
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
02 apr. 2026, 16:42, Politic

Potrivit unui comunicat al instituției, în perioada martie 2023 – septembrie 2024, Toni Greblă a semnat trei ordine care au dus la majorarea propriilor venituri salariale.

„În perioada martie 2023 – septembrie 2024, a semnat în calitate de președinte al Autorității Electorale Permanente, 3 Ordine care au produs un folos material pentru sine, reprezentat de majorarea veniturilor de natură salarială încasate în exercitarea funcției”, a transmis ANI.

Potrivit instituției, în acest caz au fost încălcate prevederile art. 70 și art. 72 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu art. 39 alin. (1) din OUG nr. 57/2009.

De asemenea, ANI precizează că, în perioada 28 martie 2023 – 28 februarie 2025, Toni Greblă a exercitat simultan funcția de președinte al Secției de drept privat a Consiliului Legislativ și pe cea de președinte al AEP. Potrivit ANI, această situație încalcă prevederile art. 25 și art. 26 din Legea nr. 73/1993.

Toni Greblă a fost revocat din funcția de președinte al AEP pe 28 februarie 2025, prin votul Parlamentului.

