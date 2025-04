Antonescu: Nicușor Dan să spună că va face ca „strămoșul lui, Băsescu”

Candidatul la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, critică, sâmbătă, la Bacău, lipsa de programe concrete a contracandidaților săi, afirmând că aceștia au o singură promisiune electorală: înlocuirea lui Marcel Ciolacu din funcția de premier.

„Nici unul dintre contracandidați nu a prezentat 3-4 idei închegate despre România cu el sau cu ea președinte. Singurul program al domnului Nicușor Dan, al domnului Ponta, al doamnei Lasconi a fost unul singur: nu o să mai fie Ciolacu prim-ministru”, a declarat Antonescu.

Referindu-se la modul în care contracandidații săi propun aceste schimbări, Antonescu a ironizat răspunsurile lor

„Doamna Lasconi, întrebată cum va face să schimbe guvernul, a spus: ”e secret”. Misterul, mai ales când este evocat de o femeie, atrage”, a spus candidatul.

Despre Nicușor Dan, Antonescu a afirmat că acesta „a început să devină mai concesiv” arătând că „PSD-ul n-ar prea putea lipsi din nicio formulă de guvernare”.

Antonescu a spus că schimbarea Guvernului este o chestiune pe care nu o poate angaja niciun candidat la președinție, dacă este onest și nu minte, dacă respectă Constituția și nu încearcă să facă vreo dictatură, pentru că nu președintele țării poate, constituțional și legal, să schimbe un guvern sau să impună o formulă guvernamentală sau un prim-ministru: „Că s-a făcut asta, da, știu că s-a făcut asta. Au făcut-o Băsescu, au făcut-o Iohannis, și să spună clar continuatorul lor, care e domnul Nicușor Dan, potențialul lor continuator, să ne spună clar, cinstit, domnul Nicușor Dan, privindu-ne în ochi – ceea ce nu prea se întâmplă, dacă ați fost atenți – da, așa cum a făcut strămoșul meu Băsescu și susținătorul meu actual Băsescu, așa cum a făcut Klaus Iohannis, eu, Nicușor Dan, am să schimb eu prim-miniștri, am să construiesc eu majorități, am să pun eu premieri”.

Cât despre Victor Ponta, candidatul l-a comparat ironic cu Iancu de Hunedoara, spunând că „l-a somat pe domnul Ciolacu să plece și crede că, dacă nu, vine el și-l dă afară”.