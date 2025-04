Antonescu: Oamenii îl pomenesc pe Dumnezeu din reflex în expresiile cotidiene

„Știți că oamenii, în general, la noi, în orice caz, în formulele noastre, îl pomenesc uneori din reflex pe Dumnezeu foarte des. Pleacă într-o călătorie, ”Doamne ajută”, au o acțiune cu ”Dumnezeu înainte”, nu mai știu ce să facă – ”cum o vrea Dumnezeu” și așa mai departe”, a declarat Crin Antonescu.

Candidatul a explicat propria sa poziție față de această practică: „Eu plec de la premiza, de la convingerea, că nu știu când, unde, cât, în acțiunile, în întâmplările vieții noastre, în destinul nostru biografic, individual, intervine Dumnezeu, că e în noi toți, dacă vrem să-L căutăm, asta știu, dar putem să o facem destul de rar, cei mai mulți dintre noi”.

Antonscu și-a exprimat și credința personală în existența divinității: „Am certitudinea că, dincolo, totul va fi sub controlul Lui, ca să spun așa, acolo nu va mai exista loc neocupat de acest raport direct”.

În contextul sărbătorilor pascale, Antonescu a mărturisit că nu are îndoieli privind învierea lui Iisus și credința creștină, deși acest lucru nu îl scutește de „neliniști” spirituale. „N-am nicio îndoială, cred, în învierea lui Iisus, în învierea noastră, când va să fie, dar restul este uneori chiar înfricoșare, pentru că noi acolo ne prezentăm cu ce am făcut, cu ce am fost, nu doar ce am crezut”, a adăugat acesta.