Premierul Ilie Bolojan a vorbit cu președintele Parlamentului din Republica Moldova despre integrarea europeană

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost primit de președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

„Discuțiile au avut în prim-plan parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul ferm al României pentru accelerarea acestui proces. Premierul a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană înseamnă șansa ca Republica Moldova să se dezvolte mai rapid, păstrându-și în același timp identitatea, valorile și tradițiile, care vor fi întărite în familia europeană”, au transmis reprezentanții Guvernului român.

Totodată, au fost discutate proiectele comune în domeniul energiei și infrastructurii, „menite să conecteze mai bine Republica Moldova la rețelele europene și să aducă beneficii directe cetățenilor”.

„România rămâne cel mai apropiat partener al Republicii Moldova și va continua să susțină, prin acțiuni concrete și prin sprijin politic, apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană”, a fost concluzia părții române.