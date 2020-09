Premierul Orban a anunţat că starea de alertă ar putea fi din nou prelungită, dacă va exista o transmitere comunitară semnificativă a virusului.



Cele mai importante declaraţii ale lui Ludovic Orban



- Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile. Daca rămâne o transmitere în comunitate semnificativă, vom mai prelungi starea de alerta, dacă nu, nu. În şedinţa de guvern de săptămana viitoare vom stabili data alegerilor. Vom propune data de 27 septembrie. Numărul de îmbolnăviri nu a crescut atât de mult cum spun unii.

- Nu îmi doresc să mai impunem restricţii. Dorinţa mea este ca viaţa să revină la normal. Am convingerea că până în 27 septembrie lucrurile se vor îmbunătăţi

- Am luat decizii în premieră, am luat decizia de carantinare a Sucevei şi a celor 8 localităţi, am acordat susţinere autorităţilor judeţului. Situaţia în care ne aflăm este aproape de normal. Cu siguranţă că s-au făcut greşeli. Politica guvernului a fost să creştem capacitatea de testare.

- Sunt convins că în cel mai scurt timp spitalul va fi la dispoziţia pacienţilor. Am putea vorbi de un val doi dacă ar dispărea complet virusul din comunitate.



- Măsurile de relaxare le-am luat pe baza unor analize făcute de specialişti. A crescut contactul între oameni şi de aceea există o creştere pe care o urmărim cu atenţie.

- Starea de alertă ne conferă posibilitatea de a aplica măsuri. Când situaţia epidemiologică va permite, vom lua şi alte măsuri de relaxare.