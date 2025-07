AUR: Guvernarea vrea să dea pe tavă resursele României. Primul pas: grafitul românesc

Declarațiile ministrului Radu Miruță referitoare la grafitul românesc și presupusa „nevoie de curaj” pentru ca România să intre „la masa marilor jucători”, nu sunt altceva decât o pregătire pentru concesionarea acestui zăcământ strategic către companii străine, spune deputatul AUR Valeriu Munteanu.

„Declarațiile recente ale ministrului Economiei, Radu Miruță (USR), referitoare la grafitul românesc și presupusa pentru ca România să intre , nu sunt altceva decât o pregătire ideologică și politică pentru concesionarea acestui zăcământ strategic către companii străine”, afirmă deputatul AUR Valeriu Munteanu.

Când un ministru al Economiei declară, în mod repetat, că România este bogată, dar „nu știe să joace” și că trebuie să vină „cei cu bani” pentru a valorifica ceea ce „Dumnezeu a lăsat în pământ”, este clar că planul guvernării USR-PNL este acela de a ceda controlul asupra resurselor naționale, adaugă parlamentarul AUR.

„Nu este prima dată când un guvern de tip fanariot, cum este cel condus astăzi de tandemul Bolojan–USR, vine cu intenția de a concesiona bogățiile subsolului românesc. Acum, grafitul este ținta – o resursă esențială pentru industria microcipurilor și a tehnologiei avansate. În loc să dezvoltăm o capacitate națională, ni se spune că soluția este să lăsăm totul pe mâna altora. Aceasta nu este viziune economică, ci trădare a interesului național”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

AUR cere stoparea oricărei tentative de concesionare a zăcămintelor strategice către companii străine fără control public și transparență

„USR este astăzi vioara principală a unei guvernări care își ascunde planul de cedare a suveranității economice sub un discurs pseudo-tehnocratic. Nu putem accepta ca, după ce am pierdut petrolul, aurul și gazele de șist, să pierdem și grafitul, metalul viitorului în microelectronică. Acesta trebuie să rămână sub control românesc și să fie valorificat pentru poporul român, nu pentru profitul altora”, a subliniat deputatul AUR.

„Nu vom permite ca bogăția acestei țări să fie înstrăinată pe tăcute. Cerem transparență, asumare și o strategie națională de dezvoltare industrială bazată pe resursele proprii, nu pe cedări către corporații străine. România trebuie să fie stăpână pe ce este al ei – în pământ și deasupra lui”, a încheiat Valeriu Munteanu.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că nu înțelege de ce grafitul folosit în siderurgie nu este folosit de România acum în producția de microcipuri. „De ce nu avem curaj să jucăm și noi acolo?”, a spus Radu Miruță, la RFI.

Miruță afirmă că este clar că România e o țară cu foarte multe resurse, o țară bogată.

„România e o țară sărăcită, nu e o țară săracă. Resursele astea, mai ales în contextul actual, eu sunt absolut convins că sunt elementul care poate întoarce masa. Avem grafit, care acum 12 ani se folosea pentru cu totul altceva decât e bătălia mondială acum. Atunci se folosea în siderurgie, acum se folosește pentru microcipuri, pentru procesare puternică în inteligența artificială. De ce să nu avem curaj să spunem că vrem să jucăm și noi acolo? Că ni se pare că sunt aia foarte mari. Sunt mai mari decât noi. Sunt companii cu miliarde de euro doar în cercetare investite. Sunt companii care aduc pe bani grei orice om deștept din lumea asta să lucreze acolo. Dar nu poate să facă ce a lăsat Dumnezeu. Nu poate să facă natura. Nu poate să facă grafitul. Care în România este. De ce să nu intrăm și noi la masa ei? Sunt ei cu banii lor, noi suntem cu resursa. De ce să nu avem curaj să jucăm acolo?”, afirmă ministrul.