Baronii PSD care îşi joacă ultima carte la alegerile locale de duminică

Redăm integral articolul publicat pe cristoiublog.ro:

“Pentru că au bani şi bazin electoral, baronii PSD au fost, de ani mulţi, spaima conducerii centrale.

Când îşi parca Marian Oprişan jeep-ul în Kiseleff, intenţionat cu fundul în gard, să arate cam pe unde-l doare, liderii se uitau intens pe geam să-l vadă de-i binedispus sau bate cu pumnul în masă şi-i beşteleşte pe modelul „cine plăteşte, comandă muzica”.

Când Dumitru Buzatu descindea la CEx şi-şi făcea numărul în faţa presei, care l-a cultivat cu ardoare de dragul de a scoate de la el un <breaking news>, liderii de la centru se piteau după stâlpi. Vasluiul, chiar dacă nu a fost o pepinieră de lideri, a fost o sursă inepuizabilă de voturi.

Ionel Arsene din Neamţ, cu aerul lui de dandy îmbătrânit în rele, nu face multe valuri, pentru că din postura în care se află este recomandat să fie discret.

Vrancea, Vaslui şi Neamţ, tripleta roşie a Moldovei, îşi joacă acum cartea cea mare. Cel mai bucuros să scape de ei ar fi chiar Marcel Ciolacu. Traşi pe linie moartă în partid, cei trei, fiecare candidat la funcţia de preşedinte de Consiliu Judeţean, dacă mai câştigă un mandat vor arăta, nu doar competitorilor, ci, mai ales, propriilor lideri, că sunt vioara întâi, una de care nu te poţi lipsi pentru ca orchestra să sune bine.

PSD mai are şi alţi baroni, însă faima şi longevitatea celor trei, sub privirile cărora au căzut Năstase, Geoană, Dragnea şi Dăncilă, produc cele mai mari frisoane.

Marian Oprişan este la conducerea judeţului de 25 de ani. Când şi-a depus candidatura pentru un nou mandat, acesta a reluat promisiunile din 2016, de care nu s-a achitat, şi s-a plâns de lipsa infrastructurii rutiere şi a autostrăzilor. Pentru că nu putea da vina pe el însuşi, a spus că acestea nu s-au realizat din cauza poziţionării geografice a judeţului. Nu a explicat şi nimeni nu l-a întrebat cum va rezolva situaţia, deoarece nimeni nu va lua judeţul să-l ducă în vestul ţării, acolo unde, spune Oprişan, dau buluc investitorii. Spitalul regional şi aeroportul au rămas în planul lui, chiar dacă niciunul dintre obiective nu figurează în strategia la nivel naţional.

Dumitru Buzatu este preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui din 2012. Înainte a fost vicepreşedinte, timp de două mandate, şi parlamentar trei mandate. Acum promite că este ultimul mandat pe care-l vrea, pentru că <mi-ajunge şi trebuie să fac loc tinerei generaţii>. Conduce un judeţ care a intrat în conştiinţa românilor drept unul sinonim cu sărăcia, alcoolismul şi violurile. De parcă s-a vorbit cu Oprişan, şi el spune că geografia le-a jucat feste. Şi presa, care a mediatizat excesiv aceste cazuri. Şi istoria, pentru că el merge până în evul mediu cu iscodirea cauzelor. <Istoriceşte, zona estică a fost una subdezvoltată din punct de vedere economic, unde s-au derulat activităţi agricole. Fiind o zonă marginală, a avut numeroase probleme de dezvoltare, în epoca medievală nu a permis dezvoltarea unor oraşe stabile cu activităţi economice, comerciale, industriale. Singurul moment din istoria zonei în care s-a simţit un proces serios de modernizare şi de iniţiere a unor activităţi industriale a fost perioada comunistă. Au apărut fabrici de ventilatoare, izolatoare, abatoare, fabrici de ulei>, a explicat recent, pentru Europa Liberă, Dumitru Buzatu.

Despre averea lui au circulat tot felul de informaţii, însă el refuză să accepte că ar fi un un baron bogat care conduce un judeţ sărac.

Ionel Arsene este doar la primul mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean, la Neamţ, fiind prins mai mult cu rezolvarea problemelor penale decât cu cele administrative. În 2018 a fost reţinut, apoi arestat preventiv pentru două fapte de trafic de influenţă care ar fi fost săvârşite pe vremea când era deputat.

Arsene a fost un susţinător înflăcărat al lui Liviu Dragnea. În aprilie, 2016, a dat fuga la Bucureşti să aştepte, la sediul central, cu toată spuma partidului, sentinţa lui Dragnea în dosarul <Referendmului>.

Când Viorica Dăncilă a fost propusă premier, a elogiat-o: <O cunosc de mult timp pe Viorica Dăncilă şi consider că întruneşte calităţile necesare pentru a ocupa funcţia de prim-ministru. Este o femeie cu o mare capacitate de a colabora cu ceilalţi, nefiind conflictuală, extrem de apreciată în partid, dar şi în afara lui. Cred că este o propunere foarte raţională şi foarte potrivită pentru momentul acesta în care ne aflăm, o propunere care poate să dea unitate acţiunii PSD-ului, atât la nivel politic, cât şi guvernamental>.

Chiar dacă idolul lui, Liviu Dragnea, a ajuns la puşcărie, Arsene a mers tot pe mâna Viorcăi Dăncilă, pentru reuşita căreia a organizat chiar şi o slujbă de sfinţire a sediului PSD din Târgu Neamţ. <Suntem optimişti înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale. M-am întâlnit cu colegii mei din zona Târgu Neamţ şi după ce am luat parte la slujba de sfinţire a sediului, am discutat despre campanie şi ce mai avem de făcut>, a scris el pe Facebook.

Cel mai de răsunet scandal în care a fost implicat el este „sex cu o minoră”, după apariţia unui film care îl are drept protagonist. Dincolo de aspectele penale, Arsene a fost ridiculizat pentru că purta şosete.

Ocupat cu scandalurile şi sforăriile din partid, el nici nu a sesizat când i-a trecut mandatul. Aşa că, acum îşi propune să facă serios ceva.

<Candidez pentru un nou mandat pentru că mai sunt multe de făcut în Neamţ, şi sunt proiecte pe care vreau să le finalizez. Sunt lucruri importante care necesită timp. Am candidat acum 4 ani cu nişte gânduri şi proiecte pentru Neamţ, convins că voi face ceea ce promit oamenilor. Astăzi, am bucuria să vin în faţa nemţenilor, să pot să ţin fruntea sus şi spatele drept, să le spun că am fost serios şi m-am ţinut de cuvânt. Ceea ce voi propune pentru următorul mandat, mă voi ţine de cuvânt şi voi face alături de colegii mei din Consiliul Judeţean. Vom implementa proiecte serioase, mai avem de lucru şi pe partea de infrastructură chiar dacă am reuşit să modernizăm 90% din infrastructura judeţului. Vrem să venim cu proiecte serioase pentru dezvoltarea infrastructurii turistice>, a promis el la depunerea candidaturii.

Pe lista baronilor PSD mai figurează şi alte nume (Paul Stănescu, Nicolae Bădălău), însă ei fie preferă să scoată castanele din foc cu mâna altora, fie sunt baroni în devenire”.

NOTĂ: Acest articol este preluat integral de pe cristoiublog.ro