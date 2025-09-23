Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile private de pensii

Potrivit senatorului PNL, Comisia de buget-finanțe din Senat a făcut „un pas important pentru demnitatea și liniștea sufletească a bolnavilor de cancer” prin adoptarea amendamentului la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025), inițiat de Nicoleta Pauliuc, Gabriela Horga , Marius Humelnicu și Dr. Adrian Streinu-Cercel.

„Prin această modificare, pacienții oncologici vor putea primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică. Pentru cineva aflat în fața celei mai grele încercări a vieții, acest drept nu înseamnă doar bani – ci acces la tratamente, siguranță, libertate și liniște. Este o măsură prin care îi sprijinim să aibă control, într-un moment în care prea multe lucruri par scăpate de sub control”, spune senatorul liberal pe Facebook.

Pauliuc adaugă că speră ca acest amendament să fie votat în plen de toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică.

„100% din activul personal de pensii pentru pacienții oncologici – o șansă în plus la viață”, adaugă Pauliuc.