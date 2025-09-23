Trump, dezlănțuit la pupitrul ONU. Liderul american a pus la zid UE și „escrocheria energiei verzi”

Trump spune că scara rulantă defectă și prompterul stricat „au făcut discursul mai interesant”

Președintele american Donald Trump și-a publicat propria recenzie a discursului pe Truth Social:

„A fost o mare onoare să vorbesc în fața Națiunilor Unite. Cred că discursul a fost foarte bine primit. S-a concentrat în special pe energie și migrație/imigrație. Vorbesc despre asta de mult timp, iar acest forum a fost absolut cel mai potrivit pentru a face aceste două declarații importante. Sper ca toată lumea să îl urmărească! Prompterul a fost stricat și scara rulantă s-a oprit brusc în timp ce urcam spre pupitru, dar probabil că ambele evenimente au făcut discursul mai interesant decât ar fi fost altfel. Este întotdeauna o onoare să vorbesc la Națiunile Unite, chiar dacă echipamentele lor sunt oarecum defectuoase. Make America Great Again!”

Trump își încheie discursul cu un apel la protejarea națiunilor și a libertăților

După o oră de declarații, președintele american Donald Trump a încheiat îndemnând națiunile să își apere popoarele și culturile.

„Acum, datoria de a proteja națiunile pe care le-au construit le revine fiecăruia dintre noi. Așadar, împreună, să ne respectăm obligația sacră față de poporul și cetățenii noștri. Să le apărăm granițele, să le asigurăm siguranța, să le păstrăm culturile, valorile și tradițiile și să luptăm, să luptăm, să luptăm pentru visele lor prețioase și pentru libertățile lor de neînlocuit. Iar în prietenie și cu o viziune cu adevărat frumoasă, haideți să lucrăm împreună pentru a clădi o planetă luminoasă și minunată, o planetă pe care o împărtășim, o planetă a păcii, într-o lume mai bogată, mai bună și mai frumoasă ca niciodată.

Asta se poate întâmpla. Se va întâmpla. Se va întâmpla. Și sper că se va întâmpla. Și să începem chiar acum, chiar în acest moment, să schimbăm direcția. Ne vom face țările mai bune, mai sigure, mai frumoase. Vom avea grijă de oamenii noștri.”

El a încheiat: „Vă mulțumesc foarte mult. A fost o onoare. Dumnezeu să binecuvânteze națiunile lumii. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere.”

Trump spune că creștinismul este „cea mai persecutată religie” din lume

Donald Trump a afirmat că creștinismul este „cea mai persecutată religie de pe planetă astăzi”, îndemnând membrii Organizației Națiunilor Unite să „apere libertatea de exprimare și libertatea cuvântului” și să „protejeze libertatea religioasă.”

Trump se va întâlni cu președintele brazilian Lula săptămâna viitoare

Președintele Donald Trump a anunțat că el și președintele brazilian Lula da Silva „au avut o discuție bună și au convenit să se întâlnească săptămâna viitoare.”

Administrația Trump a impus recent tarife de 50% pe importurile din Brazilia, legând măsurile de procesul intentat fostului președinte Jair Bolsonaro, aliat personal și politic. Acțiunile SUA împotriva Braziliei au tensionat o relație de lungă durată în emisfera vestică.

În discursul său, Trump a povestit o scurtă întâlnire cu Lula: „Intram, iar liderul Braziliei ieșea. Ne-am văzut, eu l-am văzut, el m-a văzut și ne-am îmbrățișat. Am avut o discuție bună și am convenit să ne vedem săptămâna viitoare. Părea un om foarte drăguț. De fapt, i-am plăcut. Și mie mi-a plăcut de el, iar eu fac afaceri doar cu oameni care îmi plac. Timp de vreo 39 de secunde am avut o chimie excelentă. E un semn bun.”

Trump atacă eforturile împotriva schimbărilor climatice și „escrocheria energiei verzi”

Președintele american a criticat eforturile de combatere a schimbărilor climatice, numindu-le o „escrocherie a energiei verzi”.

El a susținut: „Schimbările climatice, indiferent de ce se întâmplă, sunt exagerate. Predicțiile făcute de ONU și alții au fost adesea greșite și costisitoare, iar acestea au afectat șansele țărilor de a reuși.”

El a adăugat: „Dacă nu renunțați la această escrocherie a energiei verzi, țara voastră va eșua. Conceptul de ”amprentă de carbon” este o absurditate, creată de oameni cu intenții rele.”

Pe măsură ce a trecut la subiectul energiei eoliene, delegații din sală au devenit vizibil neliniștiți, unii începând conversații paralele.

Trump susține că Londra vrea să adopte legea islamică, atacându-l pe primarul Sadiq Khan

Donald Trump a stârnit controverse la Adunarea Generală a ONU, afirmând că Londra vrea „să treacă la legea sharia” (legea islamică), în timp ce și-a reînnoit disputa cu primarul Sadiq Khan.

Președintele american l-a descris pe Khan drept „un primar groaznic, groaznic” și a spus că Londra a fost schimbată fundamental sub conducerea acestuia.

El a declarat: „Privesc la Londra, unde aveți un primar groaznic, groaznic, groaznic, și a fost schimbată, a fost atât de schimbată. Acum vor să treacă la legea islamică. Dar sunteți într-o altă țară, nu puteți face asta.”

Un purtător de cuvânt al lui Khan a respins comentariile, catalogându-le drept „bigote”, adăugând: „Nu vom acorda atenție unor comentarii atât de revoltătoare și bigote printr-un răspuns. Londra este cel mai mare oraș din lume, mai sigur decât marile orașe americane, și ne bucurăm să primim numărul record de cetățeni americani care se mută aici.”

Trump acuză ONU pentru migrație și amenințările la adresa țărilor occidentale

Trump a descris „migrația necontrolată” drept „problema politică numărul unu a vremurilor noastre”, dând vina pe Organizația Națiunilor Unite pentru destabilizarea națiunilor occidentale.

„Țările voastre sunt ruinate. ONU finanțează un asalt asupra țărilor occidentale și a granițelor lor”, a spus el.

El a dat ca exemplu Regatul Unit, criticând conducerea de la Londra și avertizând că imigrația combinată cu „idei energetice sinucigașe” ar putea amenința Europa de Vest.

„E timpul să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Trebuie să puneți capăt acum. Vedeți, vă spun că mă pricep foarte bine la asta. Țările voastre se duc în iad”, a concluzionat Trump.

Trump cere interzicerea globală a armelor biologice

Președintele Donald Trump a cerut o oprire definitivă a „dezvoltării armelor biologice, odată pentru totdeauna”, amintind că astfel de arme sunt interzise de mult prin dreptul internațional.

El a adăugat că administrația sa va „conduce un efort internațional pentru aplicarea Convenției privind armele biologice”, folosind „un sistem de verificare bazat pe inteligență artificială, în care toată lumea să aibă încredere.”

Trump critică războiul din Ucraina

Vorbind despre războiul din Ucraina, președintele Donald Trump a declarat: „Acest conflict nu face ca Rusia să arate bine.”

El a adăugat: „Acest război nu ar fi început dacă aș fi fost președinte… asta arată ce înseamnă leadership”, lansând o nouă critică la adresa președintelui Biden.

Trump a criticat, de asemenea, China și India, numindu-le „cei mai mari finanțatori” ai efortului de război al Rusiei, și a condamnat statele membre NATO pentru că continuă să cumpere petrol rusesc.

El a afirmat că SUA este „pe deplin pregătită să impună un nou set foarte puternic de tarife care ar opri vărsarea de sânge… foarte repede”, dar a subliniat că asemenea măsuri ar fi eficiente doar dacă Europa s-ar alătura Statelor Unite în „adoptarea acelorași măsuri.”

Trump cere eliberarea imediată a ostaticilor din Gaza

Președintele Donald Trump a vorbit despre conflictul în curs din Gaza, afirmând: „Am fost profund implicat în eforturile de a obține o încetare a focului în Gaza. Trebuie făcut, nu este timp de pierdut. Din păcate, Hamas a refuzat în repetate rânduri oferte rezonabile de pace.”

Referindu-se la acțiunile recente ale unor state, Trump a adăugat: „Unii membri ai acestui for par să încurajeze continuarea conflictului, căutând să recunoască unilateral un stat palestinian. O astfel de mișcare ar recompensa Hamas pentru actele lor oribile, inclusiv cele din 7 octombrie, în timp ce refuză să elibereze ostaticii sau să accepte o încetare a focului. Ar fi o recompensă pentru atrocități, nu o soluție.”

Trump a încheiat: „Această situație putea fi rezolvată de mult timp. În loc să cedeze în fața cererilor Hamas, cei care doresc pacea ar trebui să se unească în jurul unui singur mesaj: eliberați ostaticii. Acum. Pur și simplu eliberați ostaticii.”

Trump extinde rolul de lider al SUA în urmărirea securității globale

Președintele Donald Trump a spus Organizației Națiunilor Unite că a venit „să ofere mâna de leadership și prietenie americană oricărei națiuni din această adunare care este dispusă să ni se alăture în construirea unei lumi mai sigure și mai prospere.”

El a subliniat că „nu există un pericol mai grav pentru planeta noastră decât armele nucleare”, amintind că Statele Unite dețin un arsenal semnificativ.

Trump critică ONU pentru scările rulante, prompter și lipsa de acțiune, în primul discurs la Adunarea Generală din 2020 încoace

Președintele Donald Trump a susținut primul său discurs la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din 2020 până acum, folosind momentul pentru a-și exprima nemulțumirile față de instituție și modul ei de funcționare, scrie Independent.

Revenire tensionată la ONU

Vorbind la New York într-un moment delicat pentru diplomația globală, apariția lui Trump are loc în contextul în care Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia recunosc un stat palestinian ca răspuns la acțiunile Israelului în Gaza.

Discurs cu miză ridicată

Însoțit de Prima Doamnă Melania Trump, președintele a revenit la ONU pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie.

Declarațiile sale sunt atent urmărite, aliații și adversarii așteptând poziția Statelor Unite cu privire la războaiele din Gaza și Ucraina.

Finanțare și critici

Trump a criticat de mult timp performanța ONU și a redus deja contribuțiile americane către organizații internaționale precum OMS și Consiliul pentru Drepturile Omului. Oficialii se tem acum de reduceri suplimentare ale finanțării.

„Există mari speranțe, dar, să fiu sincer, nu este bine condusă”, le-a declarat Trump jurnaliștilor înaintea discursului său la Adunarea Generală, exprimându-și scepticismul față de eficiența ONU.

Trump își deschide discursul la ONU fără prompter

Președintele Donald Trump și-a început declarațiile la Adunarea Generală a ONU fără ajutorul prompterului, glumind pe seama defecțiunii tehnice.

„Cine se ocupă de acest prompter e într-un mare necaz”, a spus Trump, stârnind râsete, în timp ce improviza începutul discursului său.

Trump glumește despre scările rulante și prompterul stricate de la ONU

Președintele Donald Trump a stârnit zâmbete la ONU glumind despre scările rulante defecte și un prompter stricat, care a reînceput să funcționeze la mijlocul discursului.

El a ironizat: „Tot ce am primit de la Națiunile Unite au fost scările rulante care s-a oprit la jumătate. Dacă Prima Doamnă n-ar fi fost într-o formă excelentă, ar fi căzut. Astea sunt două lucruri pe care le-am primit de la Națiunile Unite – scări rulante și un prompter, defecte. Vă mulțumesc mult. Și apropo, acum funcționează.”

Trump avertizează imigranții ilegali în declarații dure la ONU

Abordând subiectul imigrației la ONU, președintele Donald Trump a stârnit unele râsete când a amenințat imigranții ilegali cu închisoarea, deportarea sau chiar consecințe mai dure.

El a declarat: „Dacă veniți ilegal în Statele Unite, veți ajunge la închisoare sau veți fi trimiși înapoi de unde ați venit, sau poate chiar mai departe de atât. Știți ce înseamnă asta.”

Trump își începe discursul la ONU criticând conducerea predecesorului său

Președintele Donald Trump și-a început discursul la Adunarea Generală a ONU criticând dur administrația americană precedentă, pe care a descris-o ca pe o perioadă de slăbiciune, haos și radicalism.

El a susținut că, sub predecesorul său, Joe Biden, Statele Unite au fost împinse „dintr-un dezastru în altul”, lăsând națiunea într-o situație critică cu doar un an în urmă.

Contrastând cu trecutul, Trump s-a lăudat că, la doar opt luni de la începutul președinției sale, Statele Unite au devenit „cea mai fierbinte țară din lume”, insistând că nicio altă națiune nu se apropie.

Lula din Brazilia denunță „forțele anti-democratice” globale în discursul de la ONU

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a deschis sesiunea ONU cu un avertisment ferm privind creșterea mișcărilor anti-democratice la nivel global, vizându-l implicit pe Donald Trump.

Fără să îl numească direct pe Trump, Lula a criticat sancțiunile impuse Braziliei după încarcerarea fostului președinte Eduardo Bolsonaro, condamnat pentru tentativa de lovitură de stat. El a spus că astfel de acțiuni reprezintă o încercare periculoasă de subminare a instituțiilor democratice.

Lula a avertizat că aceste forțe „venerează violența, glorifică ignoranța, acționează ca miliții online și offline și restrâng libertatea presei”, reflectând preocupările globale privind autoritarismul.

Evidențiind istoria Braziliei, el a subliniat că democrația a fost restaurată în urmă cu 40 de ani, după două decenii de dictatură, și trebuie apărată împotriva amenințărilor arbitrare și unilaterale.

Referindu-se la Bolsonaro, Lula a subliniat că fostul lider „a fost investigat, inculpat, judecat și tras la răspundere printr-un proces meticulos”, accentuând că condamnarea lui reprezintă un avertisment pentru aspiranții autocrați.

El a încheiat afirmând că Brazilia rămâne angajată în protejarea valorilor democratice și în rezistența față de orice încercare de a le slăbi, reafirmând rolul global al țării în apărarea libertăților.

Trump și Melania sosesc la sediul Națiunilor Unite

Președintele american Donald Trump a sosit la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, alături de Prima Doamnă Melania Trump, pentru vizita oficială.