Bolojan: Dacă va trece Guvernul va fi cu voturi de la AUR

Ilie Bolojan a spus la finalul ședinței de Guvern de luni că „modul în care își gestionează domnul Veștea susținerea este responsabilitatea lui”.

El spune că Guvernul nu ar trebui să treacă de Parlament.

„Dacă ne-am lua după declarații, ar trebui să constatăm că nu există numărul de voturi pentru a trece guvernul. Dacă guvernul ar urma să treacă, înseamnă că va trece cu voturi de la AUR, pentru că altfel nu iese aritmetica parlamentară”, a spus Bolojan.

El a adăugat că dacă propunerea nu va fi validată de Parlament, PNL a făcut o ofertă pentru a fi votate „transparent” guverne minoritare.

Bolojan a mai spus că „orice membru al cabinetului nu reprezintă Partidul Național Liberal”, referindu-se la lista Guvernului Veștea.

„Noi am solicitat conducerilor celor două camere să procedeze de urgență la corectarea acestor date, la eliminarea oricăror referiri la PNL, pentru că Partidul Național Liberal nu este în componența acestui guvern, nu susține acest guvern și, deci, este un abuz ceea ce s-a făcut”, a mai declarat liderul PNL.