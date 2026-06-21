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Bolojan, despre poza de la Bruxelles cu Nicușor Dan: „Nu e nimic de comentat. Stai la masă cu cine te simți bine”

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat imaginile apărute de la Bruxelles în care apar președintele Nicușor Dan, membri ai Administrației Prezidențiale și europarlamentarul Rareș Bogdan, precizând că astfel de situații trebuie înțelese în contextul întâlnirilor oficiale și al agendei diplomatice.
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Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 22:29, Politic
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Bolojan a explicat că, în experiența sa de premier sau de președinte interimar, deplasările la Bruxelles includ atât întâlniri instituționale oficiale, cât și discuții informale cu europarlamentarii sau reprezentanții politici ai României.

„Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități. Masa nu mai este impusă”, a afirmat acesta la Digi24, subliniind că astfel de momente informale nu au o semnificație politică în sine.

Întrebat direct despre prezența lui Rareș Bogdan în cadrul imaginii, premierul interimar a evitat o interpretare politică și a spus că nu deține date despre contextul exact al fotografiei, insistând că astfel de momente sunt firești în marja reuniunilor europene.

„N-am ce să comentez. În general, stai la masă cu oamenii cu care te simți bine”, a adăugat Bolojan.

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