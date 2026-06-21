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Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Numirea a creat tensiuni în PNL

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins ideea unei relații tensionate cu președintele României Nicușor Dan, precizând că nu a afirmat că șeful statului ar fi atacat Partidul Național Liberal, ci că anumite decizii politice au generat tensiuni în interiorul formațiunii.
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Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 21:36, Politic
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Întrebat direct în ce relație se află cu președintele, Bolojan a susținut că, în mod constant, colaborarea instituțională a funcționat corect, inclusiv pe domenii sensibile precum politica externă, relațiile cu Comisia Europeană și componenta de apărare, unde atribuțiile sunt împărțite între Guvern și Administrația Prezidențială.

„Nu am spus că președintele României ne-a atacat. Am spus că numirea unui prim-vicepreședinte a fost un gest care nu a respectat regulile de fair-play politic și a creat tensiuni în PNL”, a explicat premierul interimar la Digi24.

El a adăugat că, în pofida acestor tensiuni interne, colaborarea dintre instituții a rămas funcțională și orientată către interesul României, fără blocaje în procesul decizional.

Sursa video: Digi 24

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