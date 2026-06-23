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Bolojan despre votul pentru Guvernul Veștea: Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele

Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, spune, marți, premierul demis Ilie Bolojan, după ce Guvernul Adrian Veștea a picat testul votului în Parlament.
Bolojan despre votul pentru Guvernul Veștea: Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele
Foto: MEDIAFAX
Laura Buciu
23 iun. 2026, 08:32, Politic
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Ilie Bolojan spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice.

„Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista. Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, afirmă Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

La votul pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea au fost exprimate 212 voturi, dintre care 189 „pentru” și 23 „împotrivă”. Pentru învestirea Guvernului erau necesare 233 de voturi.

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