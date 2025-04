Bolojan explică susţinerea pentru Antonescu: Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune

„Nu am încălcat (Constituţia – n.r.) şi eu niciodată nu am fost un ipocrit de când sunt în politică de 20 de ani. De ce? Dacă aţi văzut, şi la primărie, şi la Consiliul Judeţean, şi la Preşedinţia României, am păstrat caracterul neutru al acestor instituţii. În administraţia publică locală am făcut exclusiv administraţie, aici nu fac decât să onorez această funcţie şi nu am încurcat niciodată partea de responsabilităţi şi instituţia Preşedinţiei nu a fost implicată deloc în campania prezidenţială şi asta o să fac până în ultima clipă, din respect pentru cetăţenii României, din respect pentru opţiunile lor diferite, asta este o chestiune certă”, spune la PrimaTV Ilie Bolojan.

El afirmă că „omul Bolojan” are dreptul la opinie.

„Omul Ilie Bolojan are dreptul la opţiune. Şi atunci am spus, şi nu mă ascund de această chestiune, eu în aceste alegeri îl voi vota pe Crin Antonescu, dar nu am făcut campanie pentru asta, nu am demolat ceilalţi candidaţi şi cred că pot să spun ca un cetăţean, aşa cum fiecare are drepturi, că am încredere într-un candidat, dacă îl cunosc de peste 20 de ani, cred că este un om responsabil, un om echilibrat, care înţelege că preşedintele României trebuie să colaboreze cu o majoritate parlamentară”, încheie Bolojan.

Ilie Bolojan a participat la lansarea programului prezidenţial al lui Crin Antonescu, De asemenea, candidatul Alianţei Electorale România Înainte a participat, alături de Bolojan, la festivităţile organizate la Oradea, la aniversarea a 106 ani de la instaurarea administraţiei româneşti. Totodată, într-un interviu pentru ziarul Bihoreanul, Bolojan a afirmat că îl va vota pe Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale.