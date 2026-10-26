Bolojan îl acuză pe Grindeanu că își pregătește scuzele pentru un eșec bugetar

Bolojan susține că agențiile internaționale de rating nu au retrogradat România și au estimat deficite cuprinse între 5,8% și 6,2% din PIB pentru 2026.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu”, a scris Ilie Bolojan.

Președintele PNL a pus sub semnul întrebării afirmațiile liderului PSD referitoare la datele privind deficitul bugetar și a subliniat că agențiile de rating analizează în detaliu informațiile financiare înainte de a formula estimări.

Potrivit lui Bolojan, Moody’s estimează pentru România un deficit total de 5,8% din PIB în 2026, Fitch de 5,9%, iar Standard & Poor’s de 6,2% din PIB.

„Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB”, a afirmat Bolojan.

Acesta l-a întrebat pe Grindeanu dacă pune la îndoială competența agențiilor de rating și dacă acuză Ministerul Finanțelor că ar fi prezentat date incorecte, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la conducerea instituției pe parcursul anului, inclusiv în perioada de interimat.

Bolojan explică diferența dintre deficitul trimestrial și cel de la finalul anului

Ilie Bolojan a susținut că deficitul înregistrat într-o anumită etapă a anului nu trebuie confundat cu deficitul calculat la finalul exercițiului bugetar. El a explicat că o parte dintre cheltuieli au fost avansate pentru finalizarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), urmând ca ulterior să intre fonduri aferente cererilor de plată.

Bolojan a făcut referire la cererile de plată PNRR 5 și 6 și a acuzat PSD că România riscă să piardă bani din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării.

Pentru a ilustra diferența dintre situația temporară și cea de la sfârșitul anului, Bolojan a folosit o comparație cu bani păstrați în cutii de pantofi, din care sunt scoase temporar sume pentru plata cheltuielilor și care urmează să fie completate ulterior.

Acuzații privind rectificările bugetare și bugetul pe 2027

Ilie Bolojan a mai susținut că Sorin Grindeanu ar putea încerca să justifice eventuale abateri de la ținta de deficit prin criticarea estimărilor financiare existente.

Liberalul a afirmat că liderul PSD ar putea urmări alocarea unor sume suplimentare la rectificările bugetare și evitarea unor măsuri de control al cheltuielilor spre finalul anului, pentru ca eventualele rezultate negative să fie puse ulterior pe seama altor factori.

Totodată, Bolojan a legat disputa privind deficitul de pregătirea bugetului pentru 2027, susținând că unele promisiuni politice nu ar avea acoperire financiară.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, a scris Bolojan.

De asemenea, Ilie Bolojan a transmis că va urmări acțiunile liderilor politici în perioada următoare: „Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”.