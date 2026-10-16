Bolojan, scenariu de coșmar: poate avea loc un accident și ambulanțele să nu ajungă

Bolojan a explicat, vineri seara, la Digi 24, că scumpirea combustibililor cu 20-30%, pe fondul războiului din Golf și al perturbărilor din aprovizionare, a dus la creșterea cheltuielilor lunare peste nivelurile prevăzute în bugete.

„Gândiți-vă ce se întâmplă dacă mâine în România ajungem în situații în care avem un accident și nu ajung ambulanțele, pentru că nu mai au motorină”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a susținut că este nevoie de o rectificare bugetară cât mai rapidă pentru ca instituțiile afectate de creșterea prețurilor să își poată acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului.

Guvernul interimar nu poate face rectificarea prin ordonanță

Ilie Bolojan a afirmat că un guvern interimar nu poate adopta o ordonanță de rectificare a bugetului.

„Fără o astfel de rectificare, riscăm să întâmpinăm niște situații foarte complicate”, a avertizat Bolojan.

El a mai declarat că responsabilitatea sa este să încerce să prevină astfel de situații și a subliniat că a căutat soluții pentru instalarea unui guvern, după demiterea Executivului.

„Nu este vina mea că acest guvern a fost demis. Am încercat să fac tot ceea ce este posibil, să găsim niște formule de instalare”, a spus Ilie Bolojan.

El a făcut apel la responsabilitate în luarea deciziilor politice, în condițiile în care, potrivit declarațiilor sale, instituțiile publice se confruntă cu presiuni bugetare generate de creșterea costurilor cu combustibilul.