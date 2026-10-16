Bolojan, scenariu de coșmar: poate avea loc un accident și ambulanțele să nu ajungă

Bolojan a explicat, vineri seara, la Digi 24, că scumpirea combustibililor cu 20-30%, pe fondul războiului din Golf și al perturbărilor din aprovizionare, a dus la creșterea cheltuielilor lunare peste nivelurile prevăzute în bugete.
„Gândiți-vă ce se întâmplă dacă mâine în România ajungem în situații în care avem un accident și nu ajung ambulanțele, pentru că nu mai au motorină”, a declarat Ilie Bolojan.
Premierul interimar a susținut că este nevoie de o rectificare bugetară cât mai rapidă pentru ca instituțiile afectate de creșterea prețurilor să își poată acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului.
Ilie Bolojan a afirmat că un guvern interimar nu poate adopta o ordonanță de rectificare a bugetului.
„Fără o astfel de rectificare, riscăm să întâmpinăm niște situații foarte complicate”, a avertizat Bolojan.
El a mai declarat că responsabilitatea sa este să încerce să prevină astfel de situații și a subliniat că a căutat soluții pentru instalarea unui guvern, după demiterea Executivului.
„Nu este vina mea că acest guvern a fost demis. Am încercat să fac tot ceea ce este posibil, să găsim niște formule de instalare”, a spus Ilie Bolojan.
El a făcut apel la responsabilitate în luarea deciziilor politice, în condițiile în care, potrivit declarațiilor sale, instituțiile publice se confruntă cu presiuni bugetare generate de creșterea costurilor cu combustibilul.