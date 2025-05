Burduja: Viitorul aparține celor care nu renunță, rămâne cum am stabilit, înainte, împreună

Burduja spune că a fost o campanie grea, intensă, trăită cu toate emoțiile unei mize uriașe pentru țară: „Am crezut și cred cu toată convingerea în corectitudinea acestei lupte pe care ne-am și mi-am asumat-o. Convingere, nu calcul politic. Am luptat pentru un om în care am avut și am încredere, pentru că îl cunosc și știu că ar fi fost un președinte bun pentru România. Crin Antonescu a revenit în arena politică nu pentru el, ci pentru România. Pentru ca România să nu devină o țară sufocată de ură, frică și izolare. Pentru ca România să nu fie împinsă înapoi, ci dusă înainte — cu mintea limpede, cu fruntea sus. Îi mulțumesc pentru curajul de a spune da unei lupte grele. Știu din proprie experiență că nu e un lucru facil. Îi mulțumesc pentru discursul cinstit, clar și curat. Pentru decență și demnitate, rarități în politica de azi. A fost o onoare să-l susțin. Și știu că, dincolo de voturi și statistici, a câștigat ceva mai important: respectul unei noi generații. O generație care caută lideri, nu personaje construite în laboratoare. O generație care știe să aleagă între aparență și esență. Revoluția bunului simț merge mai departe”.

Ministrul Energiei e de părere că susținerea celor care „au crezut în această poveste” obligă PNL să meargă mai departe

„Dincolo de campanii, rămân valorile. Rămân principiile. Pentru ele trebuie să stăm în picioare. Țara noastră are nevoie de fiecare român, de iubire, nu de ură, de reconciliere, nu de dezbinare, de construcție, nu de distrugere. Știu că mulți dintre voi simt o dezamăgire profundă. Știu că mulți dintre voi se tem pentru viitor. Știu că mulți dintre voi se uită la orizont și văd norii negri ai incertitudinii. Singurii care ne decidem viitorul suntem noi. Învățând din greșeli, dar rămânând în picioare pentru ceea ce credem. Viața, mai mult decât politica, m-a învățat că speranța este alegerea celor tari, care nu renunță la luptă, oricât ar fi de greu. Iar despre politică, eu unul revin mereu la cuvintele pe care ni le-a lăsat testament peste veac Ionel Brătianu: „pentru un om iubitor de ţară şi conştient de răspunderile sale, politica este un şir neîntrerupt de griji şi jertfe, un drum pe care eşti sortit să culegi mai multă nedreptate decât răsplată”. Democrație. Demnitate. Dezvoltare. Aceste repere sunt busola care ne va ține pe drumul cel bun. Sunt tot ce ne opune valului de ură care amenință să înghită tot. Pentru toate acestea trebuie să mergem mai departe. Capul sus. Privirea înainte. Cu perseverență și curaj. Viitorul aparține celor care nu renunță. Rămâne cum am stabilit: înainte, împreună”, scrie Burduja.