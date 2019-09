Călin Popescu Tăriceanu: Erau calcule la PSD care indicau ca Meleşcanu să fie însoţit de 15 senatori şi deputaţi

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că PSD a luat în calcul ca prin propunerea senatorului ALDE Teodor Meleşcanu la şefia Senatului să adune susţinerea a 15 senatori şi deputaţi din ALDE. Tăriceanu crede că ar putea avea loc "vreo dezertare sau două" din partidul său.

"Este un moment stânjenitor pentru unii dintre noi, pentru că Teodor Meleşcanu a venit cu o propunere de a fi numit în funcţia de preşedinte al Senatului din partea PSD dar în contul ALDE. Am discutat cu colegii dacă o astfel de formulă poate fi acceptată. Nu poate politic să fie acceptată, pentru că ea ar creea nişte ambiguităţi pe care vrem să le evităm, de o continuare a asocierii noastre în actul de guvernare cu PSD. Am asistat la o încercare disperată a doamnei premier Dăncilă de a ataca ALDE, de a rupe partidul şi de a veni cu această formulă care ar fi trebuit să însemne un cântec de sirenă şi pentru alţi colegi, care eventual să-l urmeze pe domnul Meleşcanu. Erau calcule la PSD care indicau că domnul Meleşcanu ar fi urmat să fie însoţit de un număr de senatori şi deputaţi, aproximativ 15", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, luni seara, la Antena 3.

Acesta a afirmat că deoarece PSD nu a obţinut sprijinul la care se aştepta a amânat luni votul în plenul Senatului pentru noul preşedinte al forului legislativ.



"PSD vâzând că acest lucru nu se întâmplă şi că nu există nicio fisură în decizia şi în poziţionarea colegilor mei, evident că au renunţat ca să-l mai propună pe domnul în funcţia de preşedinte (al Senatului-n.red.) şi din această cauză ieri, în plenul Senatului, nu s-a putut face alegerea unui preşedinte pentru că PSD nu avea o alternativă la propunerea de care discutam", a spus Tăriceanu.

De asemenea, preşedintele ALDE a afirmat că se aşteaptă ca în zilele următoare Meleşcanu să dea un răspuns dacă va accepta propunerea social-democraţilor.

"Astăzi am avut o discuţie directă cu domnia sa în care i-am spus că e bine să constate realitatea dimprejur din ALDE şi că o astfel de mişcare nu ar avea sub nicio formă acordul nostru. Prin urmare cred că cea mai bună variantă ar fi să le transmită celor de la PSD că nu poate să meargă pe această propunere, dar nu am primit un răspuns concludent. O să aşteptăm probabil mâine sau în zilele următoare să vedem ce hotărâre va lua", a spus Tăriceanu.

Politicianul consideră ar putea avea loc una sau două plecări din partidul său.

"Astăzi, aşa cum am văzut discuţiile, i-am văzut pe foarte mulţi că sunt mai degrabă deranjaţi de aceste atacuri care s-au îndreptat asupra noastră de la foştii parteneri de guvernare şi sunt destul de îndârjiţi. Acest lucru nu înseamnă că eu pot să pun mâna în foc că nu s-ar putea întâmpla ceva. S-ar putea să fie vreo dezertare sau două dar asta nu ne afectează în nicun fel drumul pe care am pornit", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

ALDE a stabilit, marţi, susţinerea lui Ion Popa pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcţii, fără acordul formaţiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleşcanu.

Decizia ALDE vine după ce grupul senatorilor PSD l-a propus pe Teodor Meleşcanu pentru şefia Senatului, după demisia din funcţie a lui Călin Popescu Tăriceanu. Senatul nu a votat, luni, propunerea pentru şefia forului legislativ.

