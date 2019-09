Călin Popescu Tăriceanu, despre racolarea oamenilor din ALDE: O manevră de tip mafiot/ “Surpriză, Meleşcanu, Graţiela, ceilalţi, toti au votat pentru ieşirea de guvernare”/ Ce spune despre candidatul Mircea Diaconu | VIDEO

Preşedintele ALDE călin Popescu Tăriceanu a declarat sâmbătă, la Şcoala Politică de Vară a tineretului ALDE, de la Jupiter, că racolarea de oameni din ALDE a fost "a fost o manevră de tip mafiot", spunând că cei care au trădat- Graţiela Gavrilescu, Meleşcanu- votaseră ieşirea de guvernare.

"Sigur convenisem ca la prezidenţiale să avem un candidat comun. Am avut o discuţie cu doamna Dăncilă, noul preşedinte al PSD, după ce s-a întâmplat cu Dragnea. Şi doamna Dăncilă mi-a spus cu o seninătate cuceritoare vai cum să nu dle Tăriceanu, ştim că sunteţi cel mai bun cotat candidat, dar am nevoie de două săptămâni să vină sondajele. După aia mi-a spus că mai are nevoie de o săptămână pentru un al treilea. Apoi încă o săptămână pentru un al patrulea. Între timp ea s-a dus în teritoriu, apoi a spus că partidul ar vrea ca ea să candideze, pe urmă s-a făcut un CEx care a decis să o susţină la prezidenţiale. După aceea am discutat. I-am spus - <<Ce faci, Viorica? Păi ce vorbisem?>> <<Păi ştii că mi-a cerut partidul>>. Puteai să spui nu sunt de acord să mergem cu un candidat unic", a declarat liderul ALDE.

"Nu ne-a făcut bine. Pentru că oamenii ne-au văzut glisând încet încet spre stânga. Şi atunci duc partidul către o direcţie perdantă. Ce te faci dacă ai foarte puţin şi ai riscul dispariţiei? Iată câteva elemente analizate de mine şi colegii mei şi am ajuns la concluzia să ne despărţim. Să ne despărţim civilizat însă. Ce s-a întâmplat a fost o manevră de tip mafiot, racket, de racolare a oamenilor. Noi hotărâsem cu un vot covârşitor. Parcă li s-a şters creierul. Surpriză, Meleşcanu, Graţiela, ceilalţi, toti au votat pentru ieşirea de guvernare. Şi acum spun că decizia nu a fost luată statutar. Cel mai înalt forum de decizie este Delegaţia Permanentă. Aici nu e vorba numai de statut. Aţi auzit de onoare? E foarte importantă asta. Unii sunt la căsuţa cu onoare, ori uşa e închisă, ori căsuţa e goală. E vechiul proverb – ce nu te omoară, te întăreşte", a mai spus Tăriceanu.

Acesta a acuzat că în coaliţia PSD ALDE nu a existat tratament egal, motiv pengtru care partidul nu a putut să crească natural.

"Ajungem la coaliţia ALDE şi PSD, care a început să funcţioneze bazându-se pe încredere. Ce s-a întâmplat, gesturile pe care le-au făcut partenerii faţă de noi, moment în care ai pretenţia să fi tratat pe picior de egalitate. PSD a luat 40%, noi am avut 6%, dar într-o coaliţie dacă nu există tratatament egal, respect, încep să ia amploare neîncrederea. Mi-am adus aminte, apropo de Brâncuşi, pe care, Rodin, care era deja un sculptor cu o anumită notorietate l-a invitat să lucreze cu el şi Brâncuşi l-a refuzat şi a zis – la umbra unui copac mare nu creşte nimic. Asta s-a întâmplat şi cu noi şi PSD", a afirmat liderul ALDE.

ALDE a transformat şedinţa informală de vineri în Biroul Politic Executiv, care a decis excluderea lui Teodor Meleşcanu, Graţiela Gavrilescu, Alexandru Băişanu şi Ion Cupă din partid. Aceştia acceptaseră funcţii în Guvern şi Senat din partea PSD, după ce ALDE a decis să plece de a guvernare.

Tăriceanu, despre candidatul Mircea Diaconu: Vine şi strică apele, pentru că el e un candidat atipic

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat sâmbătă, la Şcoala Politică de Vară a tineretului ALDE, de la Jupiter, că Mircea Diaconu trebuie susţinut în special pentru că strică jocurile pe scena politică, în condiţiile în care lui Klaus Iohannis i-ar conveni o confruntare cu Dăncilă.



"Diaconu a înţeles că preşedintele trebuie să fie al tuturor românilor, că preşedintele trebuie să fie glasul unei părţi largi a cetăţenilor. Îl cunosc din tinereţe. Ştiu când s-a lansat. Erau doi actori tineri foarte apreciaţi, Mircea Diaconu şi Dan Nuţu. În cunosc de vreo 15 ani şi şederea la Bruxelles i-a făcut foarte bine. A evoluat foarte mult. A învăţat cum funcţionează partidele. Şi doamna Dăncilă a stat 9 ani la Bruxelles. În cei 5 ani la Bruxelles el a făcut un gest foarte frumos. Membri ai PNL din PE s-au trezit cu toţii mutaţi la PPE. Norica Nicolai, Renate Weber, am vorbit cu ele şi au spus noi nu ne ducem la PPE; că nu avem nicio treabă cu PPE. Mircea Diaconu a făcut acelaşi gest. Am avut o discuţie cu el şi i-am spus –<< Mircea, vino la noi în ALDE>>. Mircea mi-a spus – <<singura mea avere e independenţa mea, eu vreau să rămân independent>>. Poziţionarea lui consecventă este să rămână independent", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

"Vreau să vă rog să vă mobilizaţi în susţinerea lui. Am auzit unii din partid <<de ce să îl susţinem pe Diaconu?>> Păi ştiţi de ce să îl susţineţi? Pentru că le strică jocurile. Dacă doamna Dăncilă intră în turul doi, Iohannis are mandatul asigurat. Diaconu vine şi strică apele, pentru că el e un candidat atipic. Cu ce o să îl acuze preşedintele pe Diaconu – că e guvernarea proastă, că e corupţie. Diaconu poate să vină să strice aranjamentul pe scena politică",a mai spus liderul ALDE.

