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Camera Deputaților a aprobat unirea României cu Republica Moldova. Ce conține documentul

Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege privitor la unirea României cu Republica Moldova. Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentarii SOS România. Proiectul a fost adoptat tacit deoarece nu a fost dezbătut și supus aprobării plenului Camerei Deputaților în termenul legal.
Camera Deputaților a aprobat unirea României cu Republica Moldova. Ce conține documentul
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
24 iun. 2026, 18:36, Politic
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Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privitor la unirea cu Republica Moldova. Asta deși propunerea a avut avize negative de la mai multe instituții ale statului român.

Deoarece proiectul nu a fost dezbătut și supus aprobării plenului Camerei Deputaților în termenul legal a fost considerat aprobat.

Ce conține documentul

Proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova are patru articole.

„Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articolul 1

Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice.

Articolul 2

Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova.

Articolul 3

Parlamentul României abilitează guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

Articolul 4

După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U., U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii.”

Proiectul adoptat tacit de deputați va fi trimis la Senat care este for decizional.

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