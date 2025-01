Candidatura lui Crin Antonescu, validată de liderii PNL

Potrivit anunţului oficial, decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

„Sunt fericit să ducem această bătălie pentru că eu cred că PNL are viitor pentru că are trecut, pentru că are idei”, a spus Antonescu după luarea deciziei.

La finalul şedinţei, Crin Antonescu i-a cerut liderului PNL, Ilie Bolojan, să fie şeful campaniei electorale: „Îi cer un ultim favor, să-mi facă cinstea să conducă aceasta campanie electorală care urmează”.

PSD a decis, marţi, în Consiliul Politic Naţional, să valideze candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale din 4 mai. Următorul pas va fi făcut pe 2 februarie, în cadrul următorului Congres Extraordinar al partidului.