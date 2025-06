Casa Albă respinge informațiile privind transferul a mii de migranți la Guantánamo

Secretara de presă de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a reacționat pe X în urma informațiilor apărute în presă conform cărora administrația Trump pregătește transferul a mii de migranți ilegali la baza militară Guantanamo.

Conform informațiilor apărute în presă, administrația de la Washington urmărește transferul a mii de cetățeni străini aflați ilegal în SUA la baza militară Guantanamo.

This story is Fake News. Not happening. https://t.co/cxzPLkql0S

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 11, 2025