Cătălin Cîrstoiu: Rolul meu este să fiu un liant între două partide mari

„Pentru prima dată, după multă vreme, când împreună cu partenerii din PNL putem da Bucureştiului o construcţie serioasă, o construcţie solidă. Pentru că una e să fie un Consiliu General dominat de PSD-PNL, într-o majoritate stabilă, cu primari de sector şi un primar general care merg în acelaşi sens şi alta e să fie ceva divergent. Şi cel mai important lucru este conexiunea pe care eu o garantez cu miniştrii de resort, cu Guvernul, pentru că asta reprezintă un semn de stabilitate. Rolul meu este să fiu un liant între două partide mari”, a spus Cătălin Cîrstoiu la organizaţia PSD Sector 6.

El le-a spus celor prezenţi că a venit să le ceară sprijinul „în sensul unei mobilizări”.

„Aş face şi o gumă, eu tot timpul am construit echipe, am construit oameni. Eu plec de la spital lăsând în urmă echipe care poate fac mai bine decât mine ceea ce am făcut eu. Eu sunt un om extrem de modest, sunt un om care îmi place să vorbesc cu toată lumea. Mă gândeam, aţi văzut desenele animate cu Chip şi Dale, două veveriţe năstruşnice care se certau, se împăcau. La un moment dat am avut doi căţei, pe care i-am luat de pe stradă, care erau gemeni. I-am luat pui, şi le-am zis Chip şi Dale. Şi ştiţi ce bine au trăit cu mine, împreună? Fantastic. I-am unit. Asta vreau să fac eu astăzi. Sper şi mizez pe sprijinul dumneavoastră. Mă refeream la PSD şi PNL, cam asta era povestea cu veveriţele”, a povestit Cîrstoiu.

El a vorbit şi despre proiectele din Sectorul 6.

„La Sectorul 6, au fost nişte proiecte, unele continuate, altele abandonate. Şi nu trebuie să negăm. PSD are la sectorul 6 reprezentant la primărie un penelist, pe domnul Ciucu, care este un primar bun, pe care trebuie să îl susţinem în egală măsură pentru că rolul meu este de a coagula cele două partide. Sunt proiecte mari, blocate, cum e povestea cu Prelungirea Ghencea, noi acum armonizăm programele celor două partide. Este anormal ca în sectorul 6, şi asta am să susţin cu toată tărie, chiar am început să fac demersuri, să nu existe un spital. Ăsta este un lucru pe care nu pot să îl accept, este un sector foarte mare, iar tot ceea ce vine din sectorul 6 ştiţi bine unde se duce. Eu cred că trebuie să existe un spital din mai multe raţiuni, odată că oamenii au nevoie de servicii de sănătate, doi, ar fi un plus pentru sistemul integrat din Bucureşti şi trei, mi se pare ceva anormal să nu poţi să oferi aceste servicii în inima sectorului. Ăsta este un lucru fundamental”, a mai spus el.

„Vreau să îi mulţumesc personal Gabrielei Firea pentru că, dincolo de orice, eu apreciez foarte mult faptul că mă susţine, că suntem împreună, pentru că, recunosc, poate că şi eu din punct de vedere uman aş fi trăit poate mai visceral ceea ce a simţit doamnia sa şi o simt şi o înţeleg şi chiar vreau să fie sigură de prietenia mea”, a adăugat Cătălin Cîrstoiu.