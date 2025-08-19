Zelenski: Europa nu a fost niciodată atât de unită

Afirmând că a discutat cu prim-ministrul Norvegiei, liderul ucrainean a spus: „Europa nu a fost niciodată atât de unită în jurul Ucrainei”.

„Suntem încrezători că pacea poate fi fiabilă și durabilă, iar garanțiile de securitate sunt cheia pentru aceasta”, a mai spus el.

Declarația lui Zelenski vine după discuțiile de la Washington, care au fost complet diferite de cele din februarie, când a vizitat Casa Albă.

Având în vedere că Donald Trump a afirmat că vor fi oferite garanții de securitate, declarația lui Zelenski este mai optimistă decât multe dintre cele de până acum, scriu jurnaliștii britanici.

Cu doar două zile în urmă, Zelenski avertiza: „Este esențial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”.