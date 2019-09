Cătălin Ivan, fost europarlamentar PSD timp de două mandate, fondatorul şi preşedintele Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională (ADN), şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României.

Cătălin Ivan candidează la prezidenţiale: România are cea mai bogată clasă politică din Europa

Cătălin Ivan, fost europarlamentar din partea României timp de două mandate, fondatorul şi preşedintele Partidului ADN (Alternativa pentru Demnitate Naţională -n.r. ) şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României în Bucureşti, într-o hală de producţie a GRIRO (fosta uzină Griviţa).

Campania electorală poartă titulara „IVAN 24“, semnalând demararea unui proiect politic de lungă durată, potrivit unui comunicat de presă al lui Cătălin Ivan, remis MEDIAFAX.

ADN a decis să anunţe intrarea în campania pentru prezidenţiale în urma finalizării strângerii a numărului necesar de semnături pentru depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central şi în urma unui proces de construcţie a 35 de structuri locale ale partidului.

„Dacă votăm ce am mai votat, vom avea ceea ce am mai avut. Acelaşi dezinteres, aceeaşi impostură, acelaşi zgomot general, gâlceavă de mahala pentru nimic, aceeaşi lipsă de viziune. România, deşi are cea mai săracă populaţie, este condusă de cea mai bogată clasă politică din Europa, cu averi colosale făcute din bani publici, gen Barna, sau din activităţi frauduloase, la limita sau în afara legii, gen Iohannis. Ca blestemul să fie complet, în vârful ţării au fost urcate persoane care nu înţeleg de ce sunt acolo, habar nu au ce decizii se iau în numele lor, dar citesc tot mai bine de pe hârtie, în ultimul timp cu un progres remarcabil în a încheia o frază fără greşeală“, a transmis Cătălin Ivan, candidatul ADN la Preşedinţia României.

Cătălin Ivan a explicat şi motivul pentru care a ales o hală de la GRIRO pentru lansarea candidaturii. Uzină a fost înfiinţată în anul 1876, iar existenţa sa coincide cu existenţa României moderne, de la prima industrializare până la dezindustrializarea accelerată a zilelor noastre. „În spatele meu sunt imagini cu bombardamentele la care această uzină a fost supusă în cel de-al doilea război mondial. A fost cel mai bombardat obiectiv. Astăzi, uzina Griviţa, ca întreaga societate românească, se află după un alt război. De data aceasta mult mai perfid şi cu efecte care pot fi fatale pentru România. Suntem după un război economic de 30 de ani care ne-a lăsat fără industrie, fără forţă de muncă, fără resurse, iar acum se depun eforturi uriaşe pentru a fi lăsaţi fără identitate, fără valori, fără trecut şi, inevitabil, fără viitor!“, a spus Cătălin Ivan.

Candidatul ADN la Preşedinţia României a enumerat cele cinci motive pentru care a decis să intre în această luptă electorală, respectiv:

"1. Ţara noastră bifează absolut toate criteriile unei populaţii pe cale de dispariţie. Emigrarea masivă a populaţiei tinere, 1000 de avorturi la 1000 de naşteri, lipsa oricărui sprijin minimal pentru femeile însărcinate aflate în dificultate, descurajarea căsătoriilor şi transformarea creşterii unui copil într-o povară imposibil de dus din punct de vedere financiar de către o familie tânără. În ultimii 60 de ani, România a pierdut 22 milioane de români... încă o Românie. După toate calculele statistice, până la sfârşitul acestui secol, nu vom mai fi!

2. România este ţara cea mai afectată de fenomenul sclaviei moderne. Sute de mii de români sunt duşi în Europa prin reţele foarte bine organizate de trafic de carne vie şi obligaţi să muncească în ferme, pe plantaţii, pe şantiere sau abatoare din Germania, Franţa sau Italia, fără ca nimeni să nu mai ştie absolut nimic de ei. Când nu mai sunt utili, sunt aruncaţi în strada fără bani şi fără acte. Instituţiile statului ştiu foarte bine această realitate, dar fenomenul este ignorat complice, atât de oficialii români, cât şi de cei străini.

3. Economia românească este distrusă bucăţică cu bucăţică. Industria românească produce, iar alţii vând. Ai noştri muncesc pe salarii de mizerie, fără niciun sprijin, cu o marja de profit de 1, maxim 2 la sută, iar firme din Germania, Olanda, Franţa sau de oriunde din altă parte, fac profituri uriaşe doar din intermediere şi revânzare. Nouă ne este interzis accesul pe pieţe altă dată tradiţionale pentru industria noastră, iar toţi ceilalţi prosperă valorificând munca amărâţilor care încă se încăpăţânează să nu cedeze.

4. După zece ani de activitate în Parlamentul European, pot să vă asigur că dacă mergem mai departe aşa, atunci nu avem nici o şansă să ne fie mai bine în Uniunea Europeană. Şi asta nu din cauza altora care au interese în România, este firesc să aibă, ci pentru că actuala clasă politică, şi includ absolut toate partidele, nu a reuşit să definească răspunsul la o întrebare foarte simplă: de ce vrem să fim în Uniunea Europeană? ADN este un partid suveranist, dar pro-european, care crede în unitate în diversitate, şi care militează pentru un proiect românesc în Europa. Este important să ştim ce vor partenerii noştri externi de la noi, dar cred că a venit timpul să afle şi ce vrem noi de la parteneriatele cu aceştia. În plus, România trebuie să-şi recâştige dreptul de a-şi gândi politica externă singură, in beneficiul românilor şi a economiei româneşti, restabilind contactele comerciale cu pieţele tradiţionale.

5. Pentru ca România să mai poată spera să aibă un viitor, obligatoriu este să aibă un prezent cu investiţii majore în educaţie. Tinerii trebuie încurajaţi să rămână în ţară, sau se întoarcă după stagii de pregătire afară. Inovarea, promovarea elitelor, finanţarea cercetării, sunt cerinţe minimale, obligatorii pentru regenerarea acestui popor", potrivit sursei citate.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.