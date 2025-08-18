Cătălin Țone, fost șef al Antidrog, răspunde la acuzația de „plagiat istoric” pentru două teze de doctorat obținute la distanță de 36 de zile

Potrivit unei anchete publicate de Pressone, Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, deține două titluri de doctor obținute la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, celălalt la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. Peste 40% din conținutul celor două teze ar fi identic, adică autoplagiat, iar fiecare lucrare în parte, afirmă publicația, este plagiată în proporție de peste 70% din alte surse.

„Aceste atacuri nu au nicio legătură cu adevărul. Sunt orchestrate de grupuri care doresc legalizarea consumului de canabis în scop recreațional și care organizează festivaluri fără protecția minorilor. Activitatea mea de prevenție antidrog le stă în cale, iar acum încearcă să mă elimine din această zonă printr-o campanie mascată de presă”, a declarat Țone pentru Mediafax.

În privința tezelor sale de doctorat, acesta afirmă că cercetările sunt originale și au contribuit la îmbunătățirea legislației și a politicilor publice din domeniu.

„A spune că 70% din tezele mele sunt plagiate este o minciună grosolană. Eu am făcut cercetări reale, am adus propuneri legislative care au fost implementate și am lucrat cu o bibliografie consistentă, respectând toate cerințele academice. Afirmația că nu există niciun corpus original este pur și simplu falsă”, a precizat fostul șef Antidrog.

Țone dă exemplu teza susținută la Academia de Poliție, intitulată „Livrarea supravegheată – metodă specială în combaterea traficului de droguri”, despre care afirmă că „s-a bazat pe bibliografie internațională și a generat nouă propuneri, toate implementate”.

Cea de-a doua lucrare, prezentată la Universitatea Națională de Apărare și intitulată „Influența traficului și consumului ilicit de droguri asupra securității naționale”, este descrisă de acesta drept „prima de acest fel în România”, bazată pe 284 de surse. „Patru dintre cele nouă propuneri legislative formulate în această cercetare au fost aplicate ulterior, iar concluziile au fost discutate inclusiv la nivelul CSAT”, a afirmat Țone.

Țone: Verdictul unui plagiat poate fi dat doar de structurile de specialitate

Comisarul-șef mai susține că lucrările au fost validate prin procedurile academice în vigoare la momentul respectiv și că nici până acum nu i s-au semnalat nereguli.

„Am lucrat într-un cadru legal și corect, nu am beneficiat de burse condiționate, nu am fost favorizat și nu am încercat să păcălesc pe nimeni. Toate verificările au confirmat că lucrările sunt conforme. Reiau: nu este vorba de niciun plagiat, ci de o încercare de a mă compromite profesional”, a adăugat acesta.

Țone afirmă că experiența sa include atât realizări profesionale în domeniul combaterii traficului de droguri, cât și contribuții academice, și că activitatea sa a fost întotdeauna orientată spre respectarea legii și a eticii profesionale.

El susține că acuzațiile actuale au impact mai degrabă asupra imaginii publice și reputației sale, și nu reflectă în mod real calitatea sau corectitudinea muncii sale.

„În 2008, am fost admis la două școli doctorale – Academia de Poliție „A.I. Cuza” și Universitatea Națională de Apărare „Carol I”. Nu exista o interdicție legală în acest sens, iar la ambele instituții am informat despre demersul dublu, fără să primesc observații sau refuzuri. Cele două teze doctorale au fost finalizate în 2011, prin susținerea lucrărilor”, a conchis el.

Totodată, el a subliniat că verdictul în cazuri de plagiat poate fi dat doar de structurile de specialitate și de instanțele de judecată.

Redăm mai jos textul integral:

„Încă de la început, doresc să vă informez că dețin dovezi care mă îndreptățesc să cred că această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului, în sprijinul organizatorilor de festivaluri care nu asigură protecția minorilor și în influențarea negativă a acestora. Prin activitățile și atitudinea mea, reprezint o piedică vizibilă pentru obiective lor nocive pentru copiii noștri. Ultima mea carte “Marijuana, zborul spre iad”, demersurile pentru respingerea proiectului pentru dezincriminarea penală a deținerii de droguri pentru consum propriu, pozițiile mele publice, istoricul meu profesional și activitățile intense de voluntariat m-au transformat într-o țintă a atacurilor celor care vor un nou regim privind drogurile în România. Nu este singurul atac public și probabil, nu va fi nici ultimul. Până în prezent, la acestea am ales să răspund cu un comportament de ignoranță și să-mi continui constant proiectele de prevenire. Consider că această anchetă jurnalistică deghizată este încă un atac frontal, menit să mă discrediteze și să-mi întrerupă activitatea profesională și conceptuală, concentrată exclusiv pe sprijin social și lupta antidrog. Știam demult că se pregătesc îndelung materiale de presă împotriva mea, care nu vizează doar activitatea doctorală, ci întreaga mea viață și carieră. Până la publicarea articolului de fațadă, PressOne mi-a trimis un set de întrebări, la care am răspuns punctual deși plecau de la doctorate și se duceau până la activitatea mea din misiunile internaționale, fără nicio legătură directă între ele. Bineînțeles că răspunsurile mele au fost tăiate, prelucrate și interpretate interpretate în defavoarea mea. Acest demers denotă o anchetă agresivă, fără fundament real, care mă face să cred că are doar scopul afectării imaginii mele publice. REFERITOR LA ACUZAȚIILE DE PLAGIAT: Sunt transparent și mândru de parcursul meu profesional, construit cu efort și pasiune. Scrisul este o pasiune pentru mine, iar de cele mai multe ori am fost sursa de inspirație, nu invers. S-a afirmat că 70 % din tezele mele sunt plagiate, ceea ce consider că e o insultă gravă, fără dovezi concrete. La această răspund direct: aceste teze sunt printre cele mai importante cercetări științifice din domeniul antidrog din România, care au adus îmbunătățiri semnificative zonei de activitate, la date respectivă și pot demonstra asta în detaliu. La analiza tezelor, autorii articolelor s-au concentrat obsesiv pe cuvinte identice și virgule, ignorând esența cercetării — valoarea adăugată și impactul asupra domeniului. Referitor la asemănări, am certitudinea că, de facto, eu am fost cel plagiat — materialele mele au fost preluate ulterior în teze sau lucrări devenite publice. La Academia de Poliție, teza a purtat titlul „Livrarea supravegheată – metodă specială în combaterea traficului de droguri” și a fost susținută în domeniul „Ordine publică și siguranță națională”. Cercetarea a fost documentată cu materiale din 24 de țări, iar din cele 17 propuneri formulate, 9 s-au materializat ulterior, ceea ce confirmă, în opinia mea, atingerea obiectivelor științifice. Pentru această lucrare, m-am bazat și pe experiența acumulată în programul CEPOL al Comisiei Europene, în calitate de ofițer- tutore, unde am colectat date relevante din mai multe state europene. La Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, teza intitulată „Influența traficului și consumului ilicit de droguri asupra securității naționale” a fost elaborată în domeniul „Securitate națională”. Lucrarea (307 file, fără anexe) a inclus 284 de surse bibliografice, citate de 618 ori — o medie de peste două citări pe pagină. Este, din câte cunosc, prima cercetare de acest tip în România, pe acest subiect. Tema s-a confirmat ca fiind chiar vizionară și de actualitate, subiectul fiind abordat inclusiv în ședința CSAT(responsabil de securitatea națională), la ședința din 12 octombrie 2023, ca urmare a exploziei fenomenului, la 12 ani după finalizarea tezei. La finalul acestei teze, am formulat 9 propuneri legislative concrete, 4 aplicându-se ulterior. Cele două cercetări au avut teme, abordări, obiective și concluzii distincte total, dar problematica generală comună – drogurile aceasta alegere fiind a conducătorilor științifici, care au ținut cont de funcția mea de la acea vreme. Am susținut aceste studii exclusiv din pasiune, fără a obține burse sau promovări condiționate de obținerea titlului de doctor. Ambele teze au trecut, la momentul susținerii, prin toate filtrele academice prevăzute de lege și, din câte cunosc, au fost verificate și ulterior, fără a se constata nereguli care să justifice sancțiuni. Afirmația conform căreia “tezele nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor” este una complet falsă, eu fiind în măsură să arăt detaliat contribuțiile semnificative pe care acestea le-au adus în domeniu”, a scris Țone.

Fostul șef antidrog a oferit si o listă cu studiile și realizările sale „care răspund acuzațiilor de plagiat și pun în context parcursul său”:

Studii: A urmat Facultatea de Drept „Spiru Haret” (fără frecvență), finalizată cu licența susținută la Academia de Poliție. Spune că nu a pretins niciodată că a absolvit Academia, iar dacă apare în CV o astfel de formulare, este „o greșeală de redactare sau o interpretare eronată”.

Doctorat: A urmat în paralel două școli doctorale (Academia de Poliție și Universitatea Națională de Apărare „Carol I”), cu acordul și în cunoștința ambelor instituții, fără a exista o interdicție legală. Ambele teze au fost susținute în 2011.

Pregătire și cursuri: A absolvit mai multe specializări, cursuri interne și internaționale, inclusiv în SUA, Germania, Spania, Ungaria.

Activitate profesională și voluntariat: De aproape 20 de ani, derulează activități antidrog și antidoping, ca ofițer și ca voluntar. A organizat sau co-organizat peste 260 de conferințe, cu circa 100.000 de participanți, și a distribuit gratuit peste 35.000 de exemplare din cărțile sale. Este autorul a 9 cărți de profil, utilizate în activități educative.