Cine va fi viitorul premier al României? UPDATE: Piețele de predicții indică o ”luptă” echilibrată pentru scaunul celui care va conduce noul Guvern

Piețele de predicții de pe Polymarket arată, la această oră, o competiție deschisă pentru funcția de viitor prim-ministru al României, cu un contrast interesant între piața pe nume și cea pe profil politic: Sorin Grindeanu apărea inițial drept favorit individual, dar previziunile s-au echilibrat, între timp.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
13 mai 2026, 09:00, Politic
UPDATE. Miercuri, 13 mai. Sorin Grindeanu și Cătălin Predoiu sunt plasați la egalitate, cu 12%, în predicțiile Polymarket. Ilie Bolojan este, de asemenea, creditat cu șanse (5%), precum și Anca Dragu, George Simion sau economistul Ionuț Dumitru. Călin Georgescu are, la acest moment, doar 1% șanse să conducă viitorul Guvern.

 

ȘTIREA INIȚIALĂ. Marți, 12 mai. Pe piața „Viitorul premier al Romania?”, Sorin Grindeanu este cotat cu aproximativ 24%, fiind urmat de Cătălin Predoiu, cu 16%. Piața are 24 de rezultate posibile și un volum de tranzacționare de aproximativ 270.500 de dolari, potrivit datelor afișate de Polymarket. Procente reprezintă probabilități implicite rezultate din prețurile la care utilizatorii cumpără și vând contracte.

În paralel, o altă piață de pe aceeași platformă, dedicată întrebării dacă viitorul premier va fi tehnocrat, indică o probabilitate de 51% pentru scenariul „Da”. Această piață a fost lansată pe 6 mai 2026 și se actualizează în timp real, pe măsură ce apar noi tranzacții.

Semnalul este și mai clar pe piața privind apartenența politică a viitorului premier: opțiunea „Independent/Technocrat” este cotată la 58%, urmată de PSD, cu 20%. Astfel, deși cei mai bine plasați candidați individuali sunt politicieni, piața pare să acorde un avantaj scenariului în care Palatul Victoria ar fi preluat de o persoană fără afiliere politică directă sau cu profil tehnocrat.

Totuși, informațiile trebuie privite cu prudență. Polymarket este o platformă de predicții bazată pe tranzacții cu bani reali, nu un instrument sociologic. Cotele pot reflecta percepții de moment, speculații sau poziționări ale traderilor, iar probabilitățile se pot schimba rapid în funcție de negocierile politice și de informațiile apărute public.

Platforma Polymarket este blocată/interzisă în România. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a introdus Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României. 

