Ciolacu a anunțat oficial că demisionează din funcţia de premier / PSD nu susţine niciun candidat în turul doi

„Am văzut votul românilor de ieri. Asta înseamnă că coaliţia de guvernare nu are legitimitate, cel puţin în această componentă. Le-am propus colegilor mei ieşirea din coaliţia de guvernare, care implicit duce la demisia mea din funcţia de prim-ministru, lucru pe care o să-l fac după întâlnirea cu dumneavoastră”, spune Marcel Ciolacu.

„Oricum mă schimba viitorul preşedinte. Eu aşa am citit şi am văzut la dumneavoastră că mă schimba oricum mă schimba viitorul preşedinte. (…) Am ascultat vocea românilor de duminică şi cred că viitorul preşedinte va decide împreună cu partidele care pot crea o majoritate în Parlament cine va guverna, cine va fi prim-ministru. V-am spus, de asemeni, cât timp sunt eu preşedinte la Partidul Social-Democrat, nu va exista o guvernare PSD-AUR”, mai spune Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD afirmă că discuţii despre formarea unei noi majorităţi parlamentare vor avea loc după alegerea şefului statului.

El precizează o altă decizie îl priveşte pe Nicuşor Dan.

„A doua decizie – la propunerea a foarte mulţii colegi şi cu experienţă politică din interiorul partidului, am luat decizia de a nu susţine public unul dintre cei doi candidati din turul 2. Fiecare simpatizant al Partidului Social-Democrat va vota cum doreşte pe propria conştiinţă, un lucru care mi se pare corect”, spune Ciolacu.

Anterior, Marcel Ciolacu a anunțat că, după ce a văzut votul românilor și faptul că coaliția nu și-a îndeplinit obiectivele, va propune colegilor din PSD ieșirea din coaliția de guvernare. Marcel Ciolacu a declarat că dacă social-democrații vor accepta, va demisiona în consecință.

Liderii social-democrați au decis luni ieşirea din coaliţia de guvernare. Marcel Ciolacu urmează să îşi prezinte președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, demisia din funcţia de premier. El nu își va da, însă, demisia și din funcția de președinte al partidului.

Potrivit conducerii PSD, miniştrii PSD rămân interimari.

„După ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeprinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei a Partidului Social Democrat să iesă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota ca să ieșim din coaliție, normal că eu, primul-ministru al coaliției, am să-mi depun demisia”, spunea înaintea ședinței conducerii PSD Marcel Ciolacu.