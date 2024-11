Ciolacu, despre Nordis: Ciucă să-şi dea dânsul demisia. Niciodată nu am călătorit pe banii altcuiva

„Domnul Ciucă să-şi dea dânsul demisia... Eu vorbesc aici şi vorbim de bani privaţi. Nu vorbim de altceva. Vorbim de decizii pe care le-am luat eu în viaţă. Unele le-am luat bune, unele rele. Toate plăţile sunt făcute legal, ori prin ordin de plată, ori direct. Am chitanţele datate, facturile. Normal că am şi vorbit, ultima oară când am vorbit, eu m-am explicat foarte clar despre facturile pe care le-am luat. Nu vreau să comentez nici cât de corecte sunt listele, nici nu vreau să intru, fiindcă de fapt asta se încearcă. Nu, niciodată, în viaţa mea, eu nu am călătorit pe banii altcuiva sau nu am avut o vacanţă plătită de către altcineva. A fost o regulă simplă pe care am avut-o şi eu şi familia mea. N-am furat niciodată, n-am făcut niciun compromis în viaţa mea care să-mi dăunezi. Dar fiecare dintre noi luăm nişte decizii. Bune, rele? Astea sunt deciziile noastre. Şi mie nu mi-e ruşine de nicio decizie, pentru că aici nu vorbim de bani publici, vorbim de bani privaţi. Fiecare dintre noi, la un moment dat, eu nu m-am exprimat cum trebuie de oboseală, fiecare, avem, vrem să ne facem un fel, credem noi că, făcând acel lucru, suntem mai extraordinari”, spune la Antena 1 Marcel Ciolacu.

El afirmă că nu este un om care să facă excese.

„Sunt un om drămuit, dar ca fiecare ne permitem câteodată să ieşim cumva din acest decor. (...) Am toată familia răvăşită... Trebuie să vorbesc cu fiul meu de două, trei ori. Voiam duminică să merg cu el la vot. Pe urmă, tot eu l-am sunat: Filip, m-am gândit mai bine, e bine să nu mai mergi cu mine la vot. E prea mult”, afirmă Ciolacu.

El afirmă că deţine facturile călătoriilor sale.

„Dacă le prezentam azi dimineaţă, în loc să vorbim de Schengen, era dacă chitanţa e falsă, dacă e adevărată, dacă factura... De ce e cu stânga? De ce e scrisul mare? Uite, de obicei, e scrisul mic. Suntem în campanie, eu înţeleg toate aceste lucruri şi le duc. N-am nicio problemă”, încheie Ciolacu.

„Al doilea zbor privat plătit de Nordis pentru Marcel Ciolacu, acum la Madrid – O nouă aroganţă! Un zbor normal, între oameni normali, care au o viaţă normală. Asta este normalitatea PSD. Pentru noi, restul, normalitatea arată cu totul diferit”, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook.

„Îmi menţin apelul public pentru retragerea lui Marcel Ciolacu din funcţie şi din politică. Frauda de încredere este evidentă, iar aceste <greşeli> rămân iremediabile”, a adăugat candidatul PNL la alegerile prezidenţiale.