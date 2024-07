Ciolacu la Centrala Vidraru: Investiţia de 200 milioane de euro - unul dintre obiectivele esenţiale

Mii de muncitori au lucrat pentru a ridica această „adevărată operă de artă”, a fost „un efort incredibil, de zeci de mii de ore de muncă, în condiţii deosebit de grele, în care din păcate au fost şi accidente şi multe vieţi pierdute”, a afirmat prim-ministrul la Centrala Hidroelectrică Vidraru.

Cei care au lucrat la Vidraru sunt „adevăraţi eroi ai acestei ţări”, iar statul român are obligaţia să le arate „respectul cuvenit”: „asta facem prin majorarea şi recalcularea pensiilor din acest. (...) Minerii, zidarii, dulgherii, sudorii, electricienii vor fi printre pensionarii care la recalculare vor avea cele mai importante creşteri de pensii”, a afirmat Ciolacu.

Premierul a adăugat că priveşte „cu multă încredere în viitor” pentru că niciodată în istoria sa modernă „România nu a investit şi nu a construit într-un ritm mai susţinut ca acum: sunt zeci de miliarde de euro investiţi în tot ceea ce înseamnă infrastructuri critice de transport, energie, sănătate şi în IT, iar investiţia de azi de retehnologizarea centralei de la Vidraru, de peste 200 de milioane de euro, este unul din obiectivele esenţiale pentru sistemul nostru energetic”

„Această investiţie ne va permite să modernizăm această capodoperă a ingineriei româneşti, să putem obţine energie verde într-un mod şi mai eficient pe termen lung. Sunt convins că dacă investiţia din 1966 a fost amortizată în 28 de ani, cea semnată astăzi va fi recuperată probabil în câţiva ani”, a susţinut prim-ministrul, accentuând că administrarea resursele de apă este extrem de importantă: „faptul că avem resurse hidrografice uriaşe nu înseamnă că trebuie să le risipim, iar faptul că vrem să protejăm aceste resurse nu înseamnă că trebuie să blocăm investiţii care se traduc în energie ieftină pentru toţi românii şi mai ales pentru economie. Trebuie să fim suficient de inteligenţi încât să putem folosi aceste bogăţii date României în mod cumpătat, pe termen lung şi în folosul generaţiilor viitoare”.

În urmă cu o săptămână, Hidroelectrica anunţa că a atribuit contractul pentru retehnologizarea amenajării hidroenergetice Vidraru. Contractul, estimat iniţial la 188.716.632 euro, a fost adjudecat de Asocierea formată din Electromontaj (lider de asociere), Koncar – Engineering Co. Ltd. for Production and Services si Butan Grup (subcontractant) cu valoarea de 188.382.020,89 euro.